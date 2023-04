Frankfurt am Main (ots) -Die Kreditrisiko Aufschläge für Bankentitel haben die historische Bandbreite nach oben verlassen.- Bankenanleihen handeln heute im "Need to Repair" Bereich, sie offerieren eine deutliche Risikoprämie gegenüber vergleichbaren Unternehmensanleihen.- Höherrangige Anleihen von großen system-relevanten Banken bieten aktuell im kurzfristigen Bereich eine Mehrrendite von 70bps gegenüber Unternehmensanleihen mit gleicher Bonität (mind. Rating von A-).Im historischen Kontext ist das eine selten dagewesene Situation. Wir sehen hier eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, insbesondere unter Berücksichtigung der nach wie vor bestehenden Risiken für den Sektor!Lesen Sie in unserer heutigen Blitzlicht-Ausgabe (https://www.ha-gim.com/blitzlicht-bankenanleihen-im-defensiven-portfolio) warum unsere Credit-Experten in der jüngsten Spread Ausweitung bei Bankentiteln eine attraktive Gelegenheit erkennen, um über eine Beimischung von defensiven Senior Financials, den Ertrag im defensiven Portfolio zu erhöhen.Wir wünschen viel Freude beim Lesen!Ihre HAGIMPressekontakt:Matthias DeutschH&A Global Investment Management GmbHTelefon 069/8700847-362matthias.deutsch@ha-gim.comwww.ha-gim.comOriginal-Content von: H&A Global Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156909/5496241