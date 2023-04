Vulcan Energy Resources und Nobian haben eine sogenannte Konditionenvereinbarung für eine geplante strategische Partnerschaft unterzeichnet, die darauf abzielt, gemeinsam eine zentrale Lithiumanlage in Deutschland zu entwickeln und zu betreiben. Beide Seiten streben an, Nobians Erfahrung in der industriellen Elektrolyse und dem Betrieb von Chlor-Alkali-Anlagen für Vulcans Lithium-Projekt im Oberrheingraben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...