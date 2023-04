London (ots/PRNewswire) -Neuer Bericht zeigt die versteckten Kosten von billiger Versandsoftware aufEinzelhändler und Lagerhäuser gehen ein hohes Risiko von Umsatzeinbußen ein, wenn sie einen unerprobten Anbieter für das Delivery Management wählen.nShift (https://nshift.com/de-de/), der weltweit führende Anbieter von Versandsoftware, hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der die Gefahren eines "billigen" Delivery Managements untersucht. Der Einsatz von unerprobten Anbietern für geschäftskritische Zustellfunktionen erhöht das Risiko erheblicher Unterbrechungen für Unternehmen, die täglich Tausende von Zustellungen abwickeln. Der Bericht warnt davor, dass Verzögerungen oder Ausfälle auf der technischen Seite schnell zu erheblichen betrieblichen und rufschädigenden Problemen führen können:- Kundenabwanderung - Kunden, die verspätete Zustellungen erlebt haben, sind geneigt, nach einer besseren Lösung zu suchen. Softwareausfälle im Lager können einen Kunden unwissentlich in die Arme eines zuverlässigeren Wettbewerbers treiben.- Mindereinnahmen - wenn ein Paket, das als Geschenk gedacht war, zu spät eintrifft, besteht die Gefahr, dass es nicht mehr gebraucht wird. Die Käufer können ganz einfach ihr Geld zurückverlangen.- Reputationsverlust - moderne, technikaffine Kunden beschweren sich in den sozialen Medien über verspätete oder fehlende Zustellungen. Das hat negative Auswirkungen: Freunde und Verwandte werden vom Kauf bei der betreffenden Marke, dem Einzelhändler oder dem Online-Shop abgehalten.Lars Pedersen, CEO bei nShift, kommentiert: "Neben den Kosten für die Produktherstellung stellt der Versand für die meisten Einzelhändler den größten Kostenfaktor dar. Es ist also verständlich, dass Firmen bestrebt sind, die Kosten zu senken, wo sie nur können. Wenn sie jedoch kritische Teile ihrer technologischen Infrastruktur unerprobten Anbietern anvertrauen, laufen sie Gefahr, die Auftragsabwicklung zu stören und das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen."nShift ist ein zuverlässiger Partner für die Bereitstellung geschäftskritischer Infrastrukturen für weltweit führende Marken. Wir sind ein langfristiger Partner und seit über 30 Jahren für unsere Kunden im Einsatz. Einzelhändler, Webshops und Lagerhäuser können sich darauf verlassen, dass nShift wichtige Dienstleistungen in kritischen Momenten nicht durch Ausfälle gefährdet. Bei der Zustellung von insgesamt Millionen von Paketen pro Monat verlassen sich unsere Kunden auf unsere Software."Der Bericht geht der Frage nach, wie die richtige Software für das Delivery Management mehr kann, als nur vor Störungen zu schützen. Sie kann Einzelhändlern, Webshops und Lagerhäusern auch in folgenden Bereichen unterstützen:- Hervorragende Kundenerfahrungen - durch Bereitstellung der Lieferoptionen, die Kunden an der Kasse erwarten, um ihre Pakete wunschgemäß zu erhalten. Das kann die Wahl zwischen Kosten, Schnelligkeit und Nachhaltigkeit der einzelnen Zustellung bedeuten. Die am besten geeignete Software verfolgt das Paket in jeder Phase der Zustellung und ermöglicht es den Einzelhändlern, markenspezifische Mitteilungen an die Endkunden zu senden.- Schnelle Bereitstellung - unterstützt durch einfache Integrationen in die vorhandenen technischen Systeme von Einzelhändlern und umfangreiche Spediteurbibliotheken. Die manuelle Erstellung von Spediteurbibliotheken kann den Zeit- und Kostenaufwand für die Bereitstellung von Delivery-Management-Software erheblich erhöhen. Es ist sinnvoller, sich für einen Technologieanbieter zu entscheiden, der von Anfang an über eine Reihe von Spediteuren verfügt.- Durchgängigkeit - eine einzige Suite, die den gesamten Delivery Management Prozess abdeckt, bedeutet ein geringeres Fehlerrisiko und eine höhere Gesamteffizienz, da jede Komponente so konzipiert ist, dass sie mit den anderen zusammenarbeitet.- Retouren, die Kundenbindung fördern - vier von fünf Kunden kaufen nicht mehr bei Marken ein, deren Retourenprozesse nicht ihren Erwartungen entsprechen. Richtig angewandte Retourenrichtlinien können die Kosten senken und gleichzeitig bis zu 30 % der Rückerstattungsanträge in Umtauschanträge umwandeln.Lesen Sie den gesamten Bericht "Die Risiken von billigem Delivery Management: die versteckten Kosten und verpassten Chancen, mit denen Einzelhändler konfrontiert sein können, wenn sie sich für eine unerprobte und billige Software für die Paketzustellung entscheiden." https://nshift.com/de-de/transparent-costs-guideÜber nShiftnShift ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Lösungen für das Versandmanagement, die den reibungslosen Versand und die Rücksendung von jährlich fast einer Milliarde Sendungen in 190 Ländern ermöglichen. Die Software von nShift wird weltweit von E-Commerce-, Einzelhandels-, Produktions- und 3PL-Versendern genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London und Oslo. Es beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Niederlassungen in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Polen, den Niederlanden, Belgien und Rumänien.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nshift-einzelhandler-und-lagerhauser-riskieren-umsatzeinbuWen-durch-softwareausfalle-301809614.htmlPressekontakt:robin.grainger@fourteenforty.uk,James Ellerington: james.ellerington@fourteenforty.uk,+44(0)7725534941Original-Content von: nShift, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161905/5496258