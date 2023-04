Bochum / Berlin (ots) -In der vorherigen Aussendung haben sich bedauerlicherweise Fehler eingeschlichen. Bitte nutzen Sie ausschließlich diese Information:Vom 12. bis zum 14. Mai werden in Bochum mehr als 1400 Teilnehmende zur 5. Konferenz Gewerkschaftliche Erneuerung (https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/HY832) erwartet. Nach 830 Besucher*innen im Jahr 2019 wurden mit den Anmeldezahlen zur aktuellen Konferenz alle Erwartungen übertroffen.Vor dem Hintergrund der aktuellen großen Auseinandersetzungen im öffentlichen Dienst, bei der Bahn, der Energiewirtschaft oder im Handel ist das Interesse groß, offensive Gewerkschaftsstrategien zu diskutieren. Im Fokus stehen neben den Preissteigerungen und den daraus resultierenden gewerkschaftlichen Herausforderungen auch die drohende Klimakatastrophe und der notwendige Umbau der Industrie.Von dem jüngsten Vorstoß der IG Metall für eine 4-Tage-Woche in der Stahlindustrie, einer möglichen Kooperation von Gewerkschafts- und Klimabewegung bis hin zu den Kämpfen für mehr Personal im Krankenhaus: Hunderte Aktive aus Gewerkschaften und aus der Streiksolidarität diskutieren gemeinsam mit Wissenschaftler*innen, wie die Akteur*innen mit neuen Strategien in den kommenden Auseinandersetzungen in die Offensive gehen können.In 25 Arbeitsgruppen, gemeinsamen Plena, Praxisseminaren und Branchentreffen werden über 150 Referent*innen die Herausforderungen aktueller und die Entwicklung innovativer Gewerkschaftsarbeit erörtern.Ihre Teilnahme angekündigt haben unter anderem:- Christine Behle, stellvertretende verdi-Vorsitzende- Dr. Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall- Gabriele Schmidt, verdi Landesleiterin NRW- Prof Dr. Klaus Dörre, Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Universität Jena- Prof. Dr. Wolfgang Däubler, Professor für Arbeitsrecht, Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Universität Bremen- Janine Wissler, Parteivorsitzende der Partei DIE LINKE- Dr. Christina Reinhardt, Kanzlerin der Ruhr-Universität Bochum RUBWenden Sie sich mit Ihrem Interviewwunsch gern an mich. Gern stelle ich den Kontakt zu Gesprächspartner*innen her.Am Vormittag des ersten Konferenztages (Freitag, 12.5.) ist eine Pressekonferenz in Bochum geplant. Detaillierte Informationen zu Ort und Uhrzeit folgen.Eine Konferenz in Kooperation mit: ver.di Landesbezirk NRW, NGG Landesbezirk NRW, ver.di Mittleres Ruhrgebiet, verdi Ruhr-West, ver.di Westfalen, IG Metall Ruhrgebiet Mitte, IG Metall Köln-Leverkusen, IG Metall Remscheid-Solingen, IG Metall Duisburg-Dinslaken, IG Metall Gelsenkirchen, IG Metall Ennepe-Ruhr-Wupper, DGB Stadtverband Bochum, GEW Stadtverband Bochum, IG BAU Region Westfalen, EVG Ortsverband Witten-Bochum, Arbeit und Leben Berg-Mark und Herford. Begleitet wird die Konferenz von der Gemeinsamen Arbeitsstelle IGM/RUB und dem Institut für soziale Bewegungen der RUB.Pressekontakt:Jannine HamiltonPressesprecherin | Rosa-Luxemburg-Stiftung | Politische KommunikationStraße der Pariser Kommune 8A | 10243 BerlinE-Mail: jannine.hamilton@rosalux.org | Web: www.rosalux.deTelefon: 030-44310-479 | Mobil: 0173-6096103Original-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/5496269