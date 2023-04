Der Pharma-Konzern Astrazeneca hat im ersten Quartal dank deutlich gesunkener Kosten wesentlich mehr verdient. Nach Steuern kletterte der Gewinn in den Monaten Januar bis März auf gut 1,8 Milliarden US-Dollar (1,63 Milliarden Euro), nach 388 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. An der Börse reagiert die Aktie mit Zugewinnen.Damit schlug sich der Konzern besser als von Analysten gedacht. Die abflauende Pandemie hinterlässt zugleich weiter Spuren. An der Londoner Börse kletterte die Aktie am Morgen zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...