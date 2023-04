DJ US-Wirtschaft wächst im ersten Quartal nur um 1,1 Prozent

Von Austen Hufford und Andreas Plecko

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 schwächer gewachsen als erwartet, da die Verbraucher mit hoher Inflation und steigenden Zinsen konfrontiert waren. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Januar und März gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 1,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2022 war das US-BIP um 2,6 Prozent gewachsen.

Die US-Wirtschaft hat nicht im gleichen Maß wie die europäische unter hohen Energiepreisen gelitten, muss aber trotzdem mit einer hohen Inflation fertig werden. Die Konsumenten, der wichtigste Wachstumsmotor der Wirtschaft, sind bis zuletzt in ansprechender Laune gewesen, allerdings sanken die Einzelhandelsumsätze nach einem deutlichen Anstieg im Januar zwei Monate ein Folge.

Die US-Notenbank hat ihre Zinsen außerordentlich stark erhöht, was offenbar den Arbeitsmarkt zu bremsen beginnt. Die Beschäftigungszuwächse sind bei weitem nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr. Andererseits haben die US-Haushalte dank großzügiger staatlicher Transfers recht hohe Rücklagen bilden können, die nun nach und nach aufgelöst werden. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft nicht zuletzt wegen der Politik der Federal Reserve gegen Jahresende in eine Rezession fallen wird.

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im ersten Quartal um 4,2 Prozent nach einem Plus von 3,7 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 4,0 Prozent nach 3,9 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten im Konsens eine Rate von 3,7 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen, wobei Importpreise ausgeklammert bleiben. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

