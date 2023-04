ROUNDUP: Deutsche Bank überrascht mit Milliardengewinn und will Jobs streichen

FRANKFURT - Die Deutsche Bank verschärft trotz des besten Jahresstarts seit 2013 ihren Sparkurs. Um den Gewinn weiter nach oben zu treiben, sollen die Kosten noch kräftiger gesenkt werden als bisher angestrebt, wie der Frankfurter Konzern am Donnerstag ankündigte. Geplant seien "strikte Einstellungsbeschränkungen in kundenfernen Bereichen", ein "gezielter Stellenabbau in den Führungsebenen", die "Verschlankung des Baufinanzierungsgeschäfts" sowie die weitere Verkleinerung des Technologiezentrums in Russland.

ROUNDUP: Internationale Stromerzeugung schiebt RWE zum Jahresstart an

ESSEN - Der Energiekonzern RWE hat zum Jahresauftakt einen Ergebnissprung hingelegt. Hintergrund seien vor allem höhere Erträge der internationalen Stromerzeugung im Segment Wasser/Biomasse/Gas, teilte der Konzern am Donnerstag überraschend in Essen mit. Der Ergebnistreiber zählt zum sogenannten Kerngeschäft von RWE, zu dem außerdem der Energiehandel, sowie die Solar- und Windenergie gehören. Die RWE-Aktie führte am Vormittag mit einem Plus von zuletzt rund 3,5 Prozent das Feld der 40 Dax -Unternehmen an.

ROUNDUP 2: Deutsche Börse nach starkem Jahresauftakt vor Milliardenübernahme

FRANKFURT - Die Deutsche Börse will sich mit einer weiteren Milliardenübernahme noch unabhängiger von den Schwankungen an den Finanzmärkten machen. Für rund 3,9 Milliarden Euro will der Börsenbetreiber den dänischen Softwareanbieter Simcorp kaufen und damit das Geschäft mit Daten und deren Analyse ausbauen. Das Geschäft von Simcorp sei "hochgradig komplementär" zur Sparte Daten & Analytik, teilte der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit.

ROUNDUP: Nemetschek schneidet besser ab als erwartet - Belastung durch Abos

MÜNCHEN - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek ist besser durch das erste Quartal gekommen als befürchtet. Zwar schlug sich der Umbau hin zu Softwareabonnements deutlich im Ergebnis nieder, doch die Zahlen fielen besser aus als von Experten gedacht. Vor allem Design- und Konstruktionssoftware überzeugte. "Mit dem ersten Quartal haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen", sagte Vorstandschef Yves Padrines. Die Aktie legte am Donnerstag deutlich zu.

ROUNDUP: Aixtron-Anlagen gefragt - Fehlende Exportlizenzen verhageln Quartal

HERZOGENRATH - Der rasant wachsende Bedarf an effizienteren Elektronikchips für E-Mobilität, Energiewende und Digitalisierung treibt die Nachfrage bei Aixtron weiter an. Während der Auftragseingang im ersten Quartal wuchs, erwiesen sich allerdings fehlende Exportlizenzen für fertige Anlagen als spürbare Belastung für Umsatz und Gewinn. Hier musste Aixtron teils deutliche Einbußen verkraften, zugleich fielen die Kennziffern schlechter aus als am Markt erwartet. Den Anlegern an der Börse schmeckten die anhaltenden Lieferverzögerungen nicht, schließlich verspricht der Vorstand schon seit einiger Zeit Besserung.

ROUNDUP/Trotz Kritik: BASF setzt weiter auf China als Wachstumsmarkt

MANNHEIM - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF setzt trotz Kritik weiter auf China als Wachstumsmarkt der Zukunft. Die Volksrepublik stehe für rund die Hälfte der weltweiten Umsätze in der Chemie, erklärte Vorstandschef Martin Brudermüller am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Mannheim die strategische Ausrichtung des Dax -Konzerns. Bei BASF stehe China aber nur für weniger als 15 Prozent des Gesamtumsatzes. Das Unternehmen strebe daher an, weiter hochprofitabel in China zu wachsen.

ROUNDUP: Delivery Hero will nach schwachem Quartal Wachstum beschleunigen

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero rechnet nach einem schwachen ersten Quartal mit besseren Geschäften im Verlauf des Jahres. Unternehmenschef Niklas Östberg geht davon aus, dass sich das Wachstum von Quartal zu Quartal beschleunigen wird. An der Börse kamen die Zahlen und die Prognose zunächst nicht gut an. Die seit einigen Wochen unter Druck stehende Aktie sackte am Donnerstag im frühen Handel kräftig ab, konnte sich aber bis zum Mittag wieder erholen und drehte sogar ins Plus.

ROUNDUP: Asthmamittel und Erholung im Impfgeschäft treiben Sanofi an

PARIS - Der Pharmakonzern Sanofi hat dank seines Kassenschlagers Dupixent und einer Erholung im Impfgeschäft zum Jahresauftakt mehr umgesetzt. Auch das Betriebsergebnis zog an und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich mussten die Franzosen für das erste Quartal aber einen leichten Gewinnrückgang hinnehmen. Ausschlaggebend waren unter anderem höhere Abschreibungen und ein Steuereffekt. Firmenchef Paul Hudson, der von einem starken Jahresauftakt sprach, bestätigte die Jahresziele. An der Börse bewegte dies kaum. Die Aktie lag gegen Mittag leicht im Plus.

ROUNDUP 2: Facebook-Konzern stoppt Umsatzschwund - Mehr Milliarden für Metaverse

MENLO PARK - Für den Facebook-Konzern Meta geht es nach neun Monaten mit Rückgängen wieder aufwärts. Im vergangenen Quartal gab es ein Umsatzplus von drei Prozent, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Auch für das laufende Vierteljahr rechnet Meta mit einem Plus. Gründer und Chef Mark Zuckerberg sieht in Software mit Künstlicher Intelligenz einen Wachstumstreiber. Zugleich verschlingt seine Zukunftsvision von virtuellen Welten weiter Milliarden - bleibt aber ein Nischengeschäft, das zuletzt schrumpfte.

Industriegase-Konzern Linde hebt Gewinnziel für Gesamtjahr an

GUILDFORD/MÜNCHEN - Der Industriegase-Konzerns Linde wird für das laufende Jahr auch dank seiner Sparbemühungen zuversichtlicher. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll 2023 nun auf 13,45 bis 13,85 US-Dollar zulegen, wie das bis vor Kurzem noch im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Guildford bei London mitteilte. Zuvor hatte Linde jeweils 30 Cent weniger im Visier. 2022 hatte Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,29 Dollar ausgewiesen. Im ersten Quartal legte das Ergebnis um 17 Prozent auf 3,42 Dollar zu.

Starkes Krebs- und Impfgeschäft: Merck & Co wird zuversichtlicher

RAHWAY - Die US-amerikanische Merck & Co wird nach einem überraschend starken Jahresauftakt optimistischer. So soll der Umsatz 2023 nun bei 57,7 bis 58,9 Milliarden US-Dollar herauskommen, wie der US-Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte das Management noch einen Rückgang auf 57,2 bis 58,7 Milliarden Dollar avisiert, nachdem 2022 auch dank des starken Wachstums des Corona-Medikament Lagevrio knapp 59,3 Milliarden Dollar erzielt worden waren. Im ersten Quartal hatten ein starkes Krebsgeschäft und eine kräftig gestiegene Nachfrage nach der HPV-Impfung Gardasil den Amerikanern Schub beschert. Damit konnte der Konzern Umsatzeinbußen bei Lagevrio stärker als am Markt erwartet dämpfen.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Autogeschäft treibt STMicroelectronics an - Aktie aber unter Druck -ROUNDUP: Niedrigere Öl- und Gaspreise belasten Totalenergies -ROUNDUP: Flatexdegiro sieht sich nach erstem Quartal auf Kurs zu Jahreszielen -ROUNDUP: Heidelberger Druck schneidet stärker ab als erwartet - Aktie zieht an -ROUNDUP 2: Fielmann erwartet Umsatz- und Ergebnisplus - Aktie steigt deutlich -ROUNDUP: DWS mit Licht und Schatten - Aktie sackt ab

-ROUNDUP: Scheinwerferspezialist Hella verdient zum Jahresauftakt mehr -ROUNDUP: Kion erwartet in zweiter Jahreshälfte Besserung im Projektgeschäft -ROUNDUP: Hellofresh verdient operativ mehr als erwartet - Aktie legt zu -Motorenbauer Deutz wird optimistischer für 2023

-Mastercard steigert Erlöse zu Jahresbeginn deutlich

-Chinesischer Elektroautoriese und VW-Konkurrent BYD vervielfacht Gewinn -Barclays steigert Gewinn stärker als erwartet - Risikovorsorge deutlich erhöht -Schneider Electric hebt Ausblick an - hohe Nachfrage, weniger Lieferengpässe -Schnapskonzern Pernod Ricard mit Umsatzrückgang im dritten Geschäftsquartal -RSV-Impfstoff für Ältere von GSK erhält positive Empfehlung für EMA-Beratern -Autobauer Volvo verkauft deutlich mehr - Hohe Batteriekosten belasten weiter -BBVA verdient mehr als erwartet - Sprung beim Zinsüberschuss treibt Gewinn -Preiserhöhungen treiben Wachstum von Unilever weiter an -Höhere Zinsen sei Dank: Skandinavische Bank Nordea verdient deutlich mehr -Linde-Konkurrent Air Liquide startet mit Umsatzplus ins neue Jahr -Software AG schrammt an roten Zahlen vorbei - Umsatz Digitalsparte schwächer -Bericht: Autobauer Hyundai will Werk in Russland verkaufen -Deutsche Bank verkleinert Vorstand

-Conti plant mit Partner Systeme für autonome Lkw-Flotten in den USA -Disney-Konzern verklagt Floridas Gouverneur DeSantis

-Glencore nimmt Ende der Spaltpläne von Teck zur Kenntnis - Übernahme bleibt -UBS-Chef Ermotti gibt Swiss-Re-Präsidentenposten per Ende April ab -Maschinenbau: PFAS-Chemikalienverbot bedroht Existenz vieler Betriebe -Studie: Kohleausstieg 2030 in der Lausitz zu spät für 1,5-Grad-Ziel -Cyberangriff auf Krankenkassen-Dienstleister

-Hensoldt-Chef dringt auf gemeinsame europäische Rüstungspolitik -Beruhigte Lage auf dem Energiemarkt - Vattenfall mit gutem Start 2023 -Urteil im Streit zweier Eierlikörhersteller gefallen - Niederlage für Verpoorten -Schnellrestaurantketten in Deutschland besser besucht -Unsicherheit hilft Leasing - CHG Meridian meldet hohe Nachfrage -Vertragsverlängerung für Conti-Chef Setzer

-Kion erwartet in zweiter Jahreshälfte Besserung

-Mangel bei Antibiotika-Säften für Kinder - Flexiblere Vorgaben -Lauterbach verteidigt umstrittene Pflegereform

-Apotheker Hubmann führt Bundesverband

-ROUNDUP: Schwache Chipnachfrage belastet Ergebnis von Samsung -Caterpillar verdient deutlich mehr

-American Airlines schafft Quartalsgewinn

-Anklage legt Berufung gegen Freisprüche nach Todesflug Rio-Paris ein -ROUNDUP: Lufthansa kauft 27 000 neue Sitze

-Experten: Nutzen vieler Selbstzahlerleistungen weiter zweifelhaft -Dezember-Chaos brockt US-Billigflieger Southwest weiteren Quartalsverlust ein -Verbraucherzentrale kritisiert Online-Infos zu Deutschlandticket-Kauf -Energiekonzern EWE erzielt 2022 'gutes Ergebnis'

-'Cum-Ex'-Prozess: Über zehn Jahre Haft für Hanno Berger gefordert -Warmer Sommer in Deutschland - Eiskonsum auf 8,1 Liter pro Kopf gestiegen -Nach Ablehnung von Übernahme: Microsoft-Manager kritisiert Brexit -ROUNDUP: Mehr Altersvorsorge - R+V-Versicherung will nach Verlusten wachsen -BVB mit guter 'Portion Selbstvertrauen' - Schlotterbeck fehlt -Medien: Reus verlängert Vertrag beim BVB

-Britische Regierung will Glücksspielsucht bekämpfen°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE000BASF111, DE0005810055, DE0005140008, DE0006452907, DE0007037129, FR0000120578, DE0008469008, US58933Y1055, US30303M1027, DE000A2E4K43, DE000A0WMPJ6, IE000S9YS762