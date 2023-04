2G Energy Aktie - Wasserstoffwert wäre noch übertrieben. Aber der aktuelle Auftragseingang aus Japan über weitere 3 KWK-Wasserstoffanlagen (jetzt insgesamt 6 nach Japan verkaufte H2-Anlagen von weltweit 8) zeigt die fortschreitende Dynamik dieses Segments, wenn auch erstmal nur in Japan. 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat also auch in einer zukünftigen Wasserstoff-orientierteren Wirtschaft mehr als einen Fuss in der Tür. Hierbei nur an die zuletzt gemeldete Kooperation mit der britischen Centrica ...

