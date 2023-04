Zürich (ots) -Die K-Businesscom-Gruppe, ein im DACH-Raum agierender ICT-Lösungs- und Serviceprovider sowie Digitalisierungspartner mit Sitz in Wien, übernahm im April 100 % der Anteile an der eigentümergeführten Schweizerischen Belsoft Infortix AG mit Sitz in Zürich.Belsoft Infortix AG, ein Systemintegrator mit Schwerpunkt Datacenter, Netzwerk und Security hat 35 MitarbeiterInnen in Zürich und seinen Niederlassungen in Pfäffikon SZ und Basel und bietet seinen Kunden bedürfnisorientierte Lösungen in den Bereichen Infrastruktur, Security und Cloud.K-Businesscom AG beschäftigt circa 1.650 MitarbeiterInnen in der DACH-Region, Rumänien und Tschechien. Der Umsatz 2022/23 betrug knapp 520 Millionen Euro. Das Unternehmen unterstützt als Digitalisierungspartner Unternehmen bei der Steigerung der Business Performance und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und agiert dabei als Berater, Systemlieferant und Dienstleistungsanbieter.In der Schweiz hat K-Businesscom bereits eine Ländergesellschaft in St. Gallen mit 35 MitarbeiterInnen und ist hier mit Fokus auf die Bereiche Healthcare, Medien und Enterprise Business tätig. Mit der Übernahme von Belsoft Infortix AG setzt K-Businesscom ihren internationalen Wachstumskurs fort und stärkt die Präsenz auf dem Schweizer Markt.Ziel ist es, in einem nächsten Schritt die Kräfte beider Unternehmen zu bündeln und somit bestehende und neue Kunden mit einem noch umfassenderen Lösungs- und Serviceportfolio bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten. Herstellerunabhängigkeit und langjährige Partnerschaften mit weltweit führenden und branchenspezifischen Lösungsanbietern sind ein essentieller Bestandteil dieses Erfolgspfads."Mit der Belsoft Infortix AG haben wir ein Unternehmen gefunden, dessen Positionierung und DNA perfekt zu uns passen. Das Produkt- und Serviceportfolio, die langjährige positive Marktreputation sowie die Kompetenz der Mitarbeiter und des Managementteams waren für uns ein wesentliches Entscheidungskriterium. Mit der Akquisition und Nutzung der Synergien beider Häuser wird ein namhafter ICT Provider am Schweizer Markt mit den Schwerpunkten Systemintegration und Managed Services entstehen", erklärt Dr. Franz Semmernegg, CEO der K-Businesscom."Für mich als Gründer der Belsoft Infortix AG ist es besonders erfreulich, unseren Wachstumspfad zu beschleunigen und von nun an Teil einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe zu sein, die auf eine über 130 jährige Geschichte zurückblicken kann und gleichzeitig mit Innovationskraft am Puls der Zeit agiert. Gemeinsam mit meinen bestehenden Geschäftsleitungskollegen, Simon Häni und Markus Bours, sowie der K-Businesscom in der Schweiz werden wir den bisherigen Erfolgspfad fortsetzen. Mit gebündelten Kräften als Teil einer internationalen Gruppe nehmen wir gemeinsam eine stärkere Position am Markt ein und gewährleisten dabei gleichzeitig Kontinuität für unsere Kunden und Mitarbeiter", so Urs Bühler, Geschäftsführer und Gründer der Belsoft Infortix AG."Durch die Akquisition können wir unseren bisherigen Wachstumskurs der letzten Jahre auf eine noch breitere Basis stellen. Beide Unternehmen haben ähnliche Business-Schwerpunkte und komplementieren bzw. ergänzen ihr Portfolio für unsere Kunden perfekt", ergänzt Emil Friedauer, Geschäftsführer der K-Businesscom AG in St. Gallen.Über Belsoft Infortix AG ist ein eigenständiges IT-Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, mit Niederlassungen in Zürich, Basel und Pfäffikon SZ, das innovative IT Lösungen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, entwickelt und realisiert. Sie ist dabei auf die Bereiche Infrastruktur, Security und Cloud spezialisiert. Für KMU bietet Belsoft Infortix IT Lösungen und Betreuung aus einer Hand an während sie sich im Enterprise Segment auf spezialisierte Lösungen aus dem High-Tech Umfeld fokussiert. Ergänzt wird das Angebot um Cloud Services unterschiedlicher Grössen (von einzelnen Cloud Services bis hin zur gesamten IT in der Cloud). Die Leitplanken für alle Tätigkeiten sind Kundenzufriedenheit durch Professionalität im Denken und Handeln sowie exzellente Qualität bei Dienstleistungen und Produkten.Über K-Businesscom ist Österreichs führender ICT-Lösungs- und Serviceprovider und Digitalisierungspartner. Die KBC verknüpft dabei zertifizierte Technologiekompetenz mit Branchen-Know-how als Consulter und end-to-end Digital Business Engineer in der DACH-Region, Rumänien und Tschechien. K-Businesscom begleitet seine Kunden auch bei ihrer Cloud Transformation Journey. Das KBC Cyber Defense Center sorgt für den 24/7 Schutz vor Cyberangriffen.Die Basis für all das bildet die 130-jährige Innovationskraft der Kapsch-Gruppe und die langjährige Erfahrung der KBC als Marktführer für Netzwerklösungen, Collaboration, Datacenter-Infrastruktur, Security und Managed Services.K-Businesscom AG Schweiz ist seit September 2018 Teil der K-Businesscom AG Gruppe und spricht mit seinen innovativen Lösungen Einrichtungen im Gesundheitswesen sowie Unternehmen unterschiedlicher Grösse und Branchen - etwa auch aus dem Finanzdienstleistungssektor - an.Seit 24.4.2023 ist K-Businesscom AG ein Unternehmen der CANCOM (http://www.cancom.de/)-Gruppe. Die CANCOM SE mit Sitz in München (https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen) zählt zu den Top IT-Systemhäusern in Deutschland. Das börsennotierte Unternehmen erzielte als Hybrid IT Service Provider mit 4.000 MitarbeiterInnen an rund 60 Standorten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und der Slowakei in 2022 einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro.Zwei Leading Digital Transformation Partner bündeln ihre Kompetenzen im ICT-Segment in den Fokus-Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. Durch den Zusammenschluss entsteht eines der führenden IT- Unternehmen im DACH Raum und die KundInnen der Unternehmen profitieren von einer gebündelten Kompetenz für IT- und Digitalisierungslösungen, zugehörigen Services und für den Betrieb von IT-Systemen.