DRS Belgium S.R.L: Deminor stärkt mit Neuzugang Tim Willing seine Prozessfinanzierungsaktivitäten in Deutschland



27.04.2023 / 15:40 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Hamburg, 27. April 2023

Deminor stärkt mit Neuzugang Tim Willing seine Prozessfinanzierungsaktivitäten in Deutschland

Deminor, ein zu den weltweit Top-10 zählender Prozessfinanzierer, verstärkt sein Deutschlandteam weiter. Mit der Ernennung von Tim Willing als Senior Legal Counsel stößt ein erfahrener Prozessanwalt zum bewährten Team um Dr. Malte Stübinger (General Counsel Deutschland), Patrick Rode (Senior Legal Counsel) und Jasna Jarmuschke (Legal Counsel).

Deminor ist spezialisiert auf komplexe Wirtschaftsstreitigkeiten, Anlegerklagen und Kartellklagen. Tim Willing bringt zusätzliche Erfahrung und Expertise in all diesen Bereichen, insbesondere dem Kartellschadensersatzrecht ein. Mit dem Neuzugang baut Deminor seine führende Position auf dem deutschen Markt für Prozessfinanzierung weiter aus.

Tim Willing ist seit 2018 als Rechtsanwalt in Deutschland zugelassen. Vor seinem Wechsel zu Deminor war er als Senior Associate bei der auf Prozessführung spezialisierten Anwaltskanzlei Quinn Emmanuel tätig, wo er schwerpunktmäßig Unternehmen in verschiedenen Kartellschadensersatzverfahren sowie umfangreichen Anlegerklagen beraten hat. Tim Willing studierte Rechtswissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, der San Diego State University, USA sowie der University of Cape Town, Südafrika. Anschließend absolvierte er sein zweites Staatexamen am Oberlandesgericht Hamburg.

"Ich freue mich, Deminor als dynamisch wachsendes und gleichzeitig stark werteorientiertes Unternehmen fortan unterstützen zu dürfen. Prozessfinanzierung wird eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des Rechtsstandorts Deutschland einnehmen.", sagt Tim Willing.

"Mit seiner umfassenden praktischen Erfahrung und seinem tiefen Einblick in den Markt für kartellrechtliche Streitigkeiten wird Tim Willing unser Team ideal ergänzen und unser Profil in diesem Bereich schärfen. Dadurch können wir unseren Kunden einen noch besseren Service und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anbieten", kommentiert Dr. Malte Stübinger, General Counsel Deutschland bei Deminor, den Neuzugang.

Charles Demoulin, Chief Investment Officer und Partner bei Deminor, ergänzt:

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tim Willing, der mit seiner Expertise in Wirtschaftsstreitigkeiten nicht nur unser Hamburger Team, sondern auch unser internationales Team bereichern wird. Ich bin zuversichtlich, dass seine Fähigkeiten unsere Position als führender Anbieter von Prozessfinanzierungslösungen in Deutschland stärken werden. Sein tiefes Verständnis der Rechtsbranche und sein umfangreiches Netzwerk werden dazu beitragen, weiterhin hervorragende Ergebnisse für unsere Mandanten zu erzielen."

Über Deminor

Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA ("Deminor") zählt zu den Top-10 der international agierenden Prozessfinanzierern. Deminor ist spezialisiert auf allgemeine Wirtschaftsstreitigkeiten, Anlegerklagen und Kartellklagen. Der Name Deminor leitet sich vom französischen "défense des minoritaires" ab und spiegelt die Wurzeln der Gesellschaft in der Beratung von Minderheitsaktionären wider. Seit der Gründung 1990 verfolgt Deminor das Ziel, geschädigten Parteien auf Unternehmens- oder Anlegerseite zu ihrem Recht zu verhelfen. Dazu werden die notwendigen Gerichtsverfahren begleitet und finanziert, sei es als Klage mit mehreren Parteien oder Einzelstreitigkeiten. Bevor Deminor aktiv wird, erfolgt eine gründliche auf die jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifende Prüfung des Sachverhalts. Dabei zeichnet Deminor ein hohes Maß an Integrität aus. Durch den Auswahlprozess hat Deminor in der Vergangenheit mehr als 80 % der Fälle für ihre Kunden gewonnen. Bisher hat Deminor seine Kunden bei der Verfolgung von Ansprüchen in Höhe von rund EUR 6 Mrd. unterstützt. Deminor verfügt über Büros in Brüssel, London, Luxemburg, Mailand, Hamburg, Hong Kong, Madrid und New York und kann so in verschiedenen Jurisdiktionen weltweit aktiv werden. Zu den Kunden zählen neben zahlreichen kleinen und mittelgroßen Gesellschaften auch international agierende Konzerne. Zudem setzen allein vier der zehn größten Investoren weltweit regelmäßig auf die Expertise von Deminor.

Weitere Informationen finden sich unter: https://drs.deminor.com/de/

Kontakt Deminor*

Tim M. Willing, LL.M. (UCT)

tim.willing@deminor.com

Tel. +49 151 105 122 49

DRS Belgium SRL

Neuer Wall 80

20354 Hamburg

Pressekontakt

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop / Jessica Pommer

deminor@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

Tel. (+49) 69 90550551

© Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA, 2022

*Deminor ist ein Handelsname einer Unternehmensgruppe, die aus der Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA mit Sitz in 1 rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg und ihren Tochtergesellschaften in Belgien, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich, den USA und Hongkong besteht. Unsere Dienstleistungen können von Land zu Land unterschiedlich sein, je nach den örtlichen Vorschriften, wie sie in unseren Dienstleistungsverträgen festgelegt sind. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um die Dienstleistungen zu besprechen, die wir in Ihrem Land anbieten können.

