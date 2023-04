Deutsche Börse AG plant milliardenschwere Übernahme - Aktie über 6 Prozent im Minus

Werbung







Mit dem Übernahmeangebot von 3,9 Mrd. EUR für den dänischen Datenanbieter Simcorp A/S plant die Deutsche Börse AG ihre Umsatzdiversifikation weiter auszubauen. Das Board of Directors von Simcorp empfahl den Anlegern eine Annahme des Angebots.



Wie die Deutsche Börse AG am Donnerstag mitteilte ist eine Übernahme des Datenanbieters Simcorp der erste Schritt für die Zusammenlegung ihrer bestehenden Daten & Analytik-Tochtergesellschaften Qontigo und ISS unter einheitlicher Führung. Nach Vollzug des Angebots soll das neu zusammengeführte Unternehmen Qontigo/ISS mit SimCorp in dem neu geschaffenen Segment Investment Management Solutions zusammengeschlossen werden, um weiteres Wachstum, Effizienzsteigerungen und das volle Wertpotenzial zu realisieren. Auch die Möglichkeit eines Börsengangs (IPO) des neu organisierten Geschäftszweiges erwähnte das Unternehmen in seiner Veröffentlichung. Der Zusammenschluss solle langfristig rund 90 Mio. EUR an EBITDA-Synergien bewirken. Die einmaligen Realisierungskosten beziffert das Unternehmen auf 100 Mio. EUR. Das Board of Directors von SimCorp entschied einstimmig, den Aktionärinnen und Aktionären von SimCorp zu empfehlen, das Angebot nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage anzunehmen.



Die Aktie der Deutsche Börse AG verliert über sechs Prozent im Xetra-Handel des heutigen Donnerstags.









Quelle: HSBC