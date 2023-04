Köln (ots) -"Wunderschön", die im deutschen TV einmalige 90-minütige Reisesendung des WDR, hat die Koproduktionen innerhalb der ARD weiter ausgebaut. Neben Tamina Kallert (WDR, seit Sendungsstart 2004 dabei), Daniel Aßmann (WDR, seit 2019) und Judith Rakers (NDR, seit 2021) gehört seit 2022 auch Ramon Babazadeh vom SWR zum festen Moderationsteam. Gemeinsam starten sie am 30. April 2023 in die neue Sommerurlaubssaison."Wir sind ein wunderschönes Dreamteam und bringen neben unserer Persönlichkeit auch unseren eigenen Blick auf die Welt mit", freut sich Reise-Expertin Tamina Kallert über die senderübergreifende Vielfalt. "Wir sind bei Wind und Wetter unterwegs, machen alles mit Spaß, aber nicht zum Spaß. Wenn die Sendung am Ende unbeschwert und wie ein Traumurlaub aussieht, dann haben wir für unser Publikum einen guten Job gemacht."Dolomiten-Sendung: Filmmusik vom WDR FunkhausorchesterZum Start in die neue Reisesaison nimmt Tamina Kallert das Publikum mit an die sonnige Costa Blanca "Von Valéncia nach Alicante - die Ostküste Spaniens" (30. April, 20:15 Uhr, WDR Fernsehen). In der Sendung "Småland - Unterwegs in Bullerbü" (4. Juni) ist sie auf den Spuren von Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga unterwegs und gibt wertvolle Tipps für einen Familienurlaub in Schweden. Sie reist in Italien "Von Ravenna nach Parma" (2.7.), macht eine Drei-Länder-Radtour auf der "Via Claudia Augusta" (30.7.), erkundet das "Salzkammergut" (17.9.) und erklimmt die Berge in "Wandern auf La Gomera" (12.11.). Zu den Highlights des Jahres gehört am 13. August die wunderschöne Wanderung in den "Dolomiten", für die das WDR Funkhausorchester - nach dem "Norwegen"-Publikumserfolg im vergangenen Jahr - erneut die eigens komponierte Filmmusik einspielt.Daniel Aßmann ist mit dem Rad "Von Borkum an die Ems" (21.5.) unterwegs, erobert "Rügen zu Fuß" (9.7.) und entdeckt Malta (27.8.). Judith Rakers reist an den Gardasee (6.8.), nach Cornwall (3.9.) und wandert auf dem Rheinsteig (5.11.). Ramon Babazadeh reist entlang der kroatischen Adriaküste (23.7.), durch die Sächsische Schweiz (10.9.) und den Odenwald (1.10.). Sendungen mit allen Moderator:innen sind zudem jederzeit in der ARD Mediathek zu sehen."Wunderschön" ist eine Produktion des WDR, einige Folgen entstehen in Koproduktion mit NDR und SWR. Ausgestrahlt werden die "Wunderschön"-Folgen in vielen Dritten Programmen der ARD, bei 3sat, ARD alpha und Deutscher Welle. Im WDR Fernsehen hat die beliebte Reisesendung ihren festen Platz sonntagabends um 20:15 Uhr. Die Folgen stehen schon samstags in der ARD Mediathek. Hier finden sich aktuell knapp 80 "Wunderschön"-Sendungen zum zeitunabhängigen Abruf.Journalistische Auswahl der Reiseziele"Wunderschön" möchte Lust aufs Reisen machen, informieren und unterhalten. Die Sendung richtet sich an alle, die Inspiration und Tipps für ihren Urlaub suchen, an alle, die Neues entdecken oder Vertrautes wiedersehen wollen, und an alle, die reizvolle Reiseziele von zu Hause aus erkunden wollen. "Als öffentlich-rechtliche Sendung sind wir unabhängig - und entscheiden nach rein journalistischen Überlegungen, welche Orte und Aktivitäten wir zeigen und was wir darüber erzählen. Dabei sind wir stellvertretend für unser Publikum unterwegs: Wir sehen wunderschöne Natur und aufregende Städte, lernen interessante Menschen kennen, schauen in fremde Töpfe, probieren neue Sportarten aus und erleben Abenteuer", fasst Tamina Kallert ihren "Traumjob" zusammen, "hinter dem viel harte Arbeit eines richtig guten Teams steckt".Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deIn der Presselounge finden Sie unter presse.wdr.de Interviews mit allen Vieren und die Folge "Von Valéncia nach Alicante - die Ostküste Spaniens" (Sendetermin 30.4.) zur Vorabansicht.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5496416