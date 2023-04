Die Zertifizierung ist ein Beleg für das Engagement des Unternehmens, kontinuierlich hochwertige Produkte, Dienstleistungen und Prozesse anzubieten, um die hohen Anforderungen der NuScale VOYGRTM-Kraftwerkskunden rund um den Globus zu erfüllen

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR), der branchenführende Anbieter von proprietärer und innovativer hochentwickelter modularer Kleinreaktortechnologie (Small Modular Reactor, SMR), gab heute bekannt, dass NuScale durch Orion Register Inc., einer führenden internationalen Organisation für Normung (ISO) und branchenspezifischen Zertifizierungsstelle, die hoch angesehene ISO 9001:2015-Zertifizierung erhalten hat. Orion Register erteilte die Zertifizierung nach einer Bewertung des Qualitätsmanagementsystems (Quality Management System, QMS) von NuScale. Der strenge Prüfungsprozess bestätigte, dass NuScale über ein hervorragendes Qualitätssystem verfügt, das eine gleichbleibend hohe Arbeitsqualität sicherstellt und einen besonderen Fokus auf Kundenfeedback und Verbesserungen legt.

Das Qualitätssicherungsprogramm von NuScale wurde erstmals 2011 von der U.S. Nuclear Regulatory Commission gemäß Title 10, Code of Federal Regulations, Appendix B Nuclear Quality Assurance-1 (NQA-1) zugelassen. Seit 2019 hält NuScale ein von der American Society of Mechanical Engineers (ASME) ausgestelltes N Certificate of Authorization. Sowohl das Zertifikat NQA-1 als auch das Zertifikat ASME N gelten als Gütesiegel für nukleare Qualitätsprogramme.

"Die ISO 9001:2015-Zertifizierung von NuScale ist ein weiterer Beleg unseres Engagements für ein starkes Qualitätsmanagementprogramms, das globalen Qualitätsstandards Rechnung trägt. Mit dem Erreichen dieses wichtigen Meilensteins wird die Ausgereiftheit unseres QMS anerkannt, dessen Prozesse skalierbar und wiederholbar sind. Wir freuen uns auf den Einsatz des QMS, um die Anforderungen von Kunden und Behörden weltweit zu erfüllen", so Karin Feldman, Interim Chief Operating Officer/Chief Nuclear Officer.

Über NuScale Power

Die NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) ist Branchenführer im Bereich der patentrechtlich geschützten und innovativen fortschrittlichen modularen Kleinreaktortechnologie und will durch die Bereitstellung von sicherer, skalierbarer und zuverlässiger kohlenstofffreier Energie einen Beitrag zur globalen Energiewende leisten. Die innovativen VOYGR SMR-Kraftwerke des Unternehmens werden vom NuScale Power Module angetrieben, einem kleinen, sicheren Druckwasserreaktor, der 77 Megawatt Strom (MWe) bzw. 250 Megawatt thermische Leistung (brutto) erzeugen kann und sich über verschiedene flexible Konfigurationen bis zu einer Leistung von 924 MWe (12 Module) an die Bedürfnisse der Kunden anpassen lässt.

NuScale ist der erste und einzige SMR, dessen Design von der U.S. Nuclear Regulatory Commission zertifiziert wurde. Das Unternehmen ist somit hervorragend aufgestellt, um verschiedene Kunden auf der ganzen Welt mit Kernenergie für die Stromerzeugung, Fernwärme, Entsalzung, kommerzielle Wasserstoffproduktion und andere Prozesswärmeanwendungen zu versorgen.

NuScale wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von NuScale Power oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagramund YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005178/de/

