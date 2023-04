Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA37149M1059 Generative AI Solutions Corp. 27.04.2023 CA37149M2040 Generative AI Solutions Corp. 28.04.2023 Tausch 1:1

US53228T1016 Lightning eMotors Inc. 27.04.2023 US53228T2006 Lightning eMotors Inc. 28.04.2023 Tausch 20:1

TH0528010Z18 Delta Electronics [Thailand] PCL 27.04.2023 TH0528A10Z14 Delta Electronics [Thailand] PCL 28.04.2023 Tausch 1:10

GB00B5SGVL29 Tissue Regenix Group PLC 27.04.2023 GB00BNTXR104 Tissue Regenix Group PLC 28.04.2023 Tausch 100:1