Am Aktienmarkt findet der TecDAX derzeit keine klare Richtung. Der Auswahlindex verliert 0,37 Prozent auf 3.242 Punkte. Unverändert ist die Stimmung heute am Aktienmarkt. Der TecDAX verliert minimal . Der Index kommt jetzt auf 3.242 Punkte. Nemetschek: /nemetschek-aktie: an der TecDAX-Spitze Herausragende Titel im Index sind gegenwärtig die Aktien von Nemetschek, TeamViewer: /teamviewer-aktie und Suse: /suse-aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...