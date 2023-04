München (ots) -Booking.com (https://www.booking.com/index.de.html), offizieller Partner des Eurovision Song Contest 2023, bietet Fans die einmalige Gelegenheit, das Finale des Eurovision Song Contest 2023 in Begleitung des beliebten und talentierten Sängers und Songwriters Malik Harris im ultimativen "Home of Eurovision" zu feiern - ein ganz besonderer Aufenthalt und Erlebnis, das exklusiv auf Booking.com buchbar ist.Eurovision-Fans in ganz Deutschland haben die Möglichkeit, mit Malik, der Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 vertreten hat, als Gastgeber zusammenzukommen und einen tollen Abend zu verbringen. Das Erlebnis beinhaltet eine Übernachtung in Maliks eigenem Tonstudio in München am 13. Mai, dem Abend des Finales. Ein glücklicher Fan (und seine Begleitung) wird die einmalige Gelegenheit haben, den Abend mit Malik zu verbringen, gemeinsam Musik zu machen und das Finale des Eurovision Song Contest mit ihm zu zelebrieren. Eine Umfrage* hat ergeben, dass 80,1 % der Fans im ganzen Land planen, die Show in diesem Jahr zu sehen, und 12 % der deutschen Fans planen, an einem Viewing-Erlebnis teilzunehmen oder ein solches zu veranstalten. Wobei in diesem Fall ein glücklicher Fan das Finale auf ganz besondere Weise erleben wird.Malik Harris verspricht einen Aufenthalt, der dem Spektakel des Eurovision Song Contest in jeder Hinsicht würdig ist - er teilt seine Liebe zur Musik und seine eigenen Backstage-Geschichten vom letztjährigen Contest, während sein Team ein köstliches Abendessen zubereitet. Der Aufenthalt erweckt das Beste an Kultur, Musik und Unterhaltung aus ganz Europa und Australien zum Leben - all das, wofür der Eurovision Song Contest berühmt ist und das Menschen dazu inspiriert, zu reisen und die Welt zu erleben.Um einen Vorgeschmack auf das zu geben, was die Gäste, die dieses Erlebnis buchen, erwarten können, gewährt Malik in diesem exklusiven Video einen kleinen Einblick in sein Aufnahmestudio: Hier geht es zum Video (https://news.booking.com/de/asset/85969273-04af-4316-8aa7-1ec846537518/3f84949eb4aa19ee15ad558e2fe3998d7c7e0d43/?t=1#.ZED0NE1pnZM.link).Diese einzigartige Gelegenheit mit Malik unterstreicht die Vielfalt an Reiseerlebnissen, die auf Booking.com angeboten werden, und ist nur ein Beispiel für die vielen unvergesslichen Aufenthalte, die Kunden in einem der mehr als 6,6 Millionen sofort buchbaren Angebote an Ferienhäusern, Apartments und anderen einzigartigen Unterkünften auf der Plattform genießen können. Aber es ist nicht nur der Glanz und Glamour des Eurovision Song Contest, der Fans in ganz Deutschland anzieht. 34 % geben an, dass sie beim Eurovision Song Contest am liebsten etwas über andere Länder und Kulturen erfahren und sich inspirieren lassen, wohin sie als nächstes reisen möchten. 22 % geben an, dass es die Chance ist, Vielfalt und Inklusion zu feiern, die sie besonders am Contest mögen. 40 % der Befragten geben an, dass sie den Wettbewerb in Liverpool in diesem Jahr nach dem Sieg der Ukraine im letzten Jahr besonders unterstützen wollen.Aus diesem Grund bietet Booking.com das perfekte Home-Viewing-Erlebnis an, bei dem Malik Harris die glücklichen Gäste einlädt, an dem Ort einen außergewöhnlichen Abend zu verbringen, wo er all seine Musik kreiert hat."Ich freue mich mega, die Türen meines eigenen Tonstudios zu öffnen, um euch mit Booking.com und ihrem Home of Eurovision das ultimative Viewing-Erlebnis zu bieten", sagt Malik Harris. "Der Eurovision Song Contest liegt mir natürlich total am Herzen, da ich die unglaubliche Gelegenheit hatte, dort letztes Jahr selbst auf der Bühne zu stehen. Es ist etwas ganz Besonderes, meine eigenen Erlebnisse und die Freude über das Finale mit Fans in einem einmaligen, buchbaren Erlebnis voller Musik, Inspiration und guter Laune teilen zu können! Der Eurovision Song Contest ist inzwischen viel mehr als eine Musikshow, er steht für das harmonische Zusammenkommen verschiedener Länder beim größten Live-Musik-Event der Welt - Musik vereint uns alle, besonders in dieser Nacht."Nadine Stachel, Regional Managerin D-A-CH bei Booking.com, ergänzt: "Für uns bei Booking.com ist es wichtig, die Welt für jeden erlebbar zu machen, sei es, um zu Ideen für neue Abenteuer zu inspirieren, die Neugierde der Reisenden zu wecken oder ihnen die unglaubliche Vielfalt der Welt zu zeigen. Wir freuen uns sehr, den Eurovision Song Contest 2023 erneut als offizieller Sponsor zu unterstützen."Das exklusive Angebot (https://www.booking.com/hotel/de/the-ultimate-home-of-eurovision-with-malik-harris.de.html) für diesen einmaligen Aufenthalt wird ab dem 28. April ab 10 Uhr buchbar sein. Glückliche Kunden haben die Chance, ihren ultimativen Eurovision-Aufenthalt über die Website oder die App von Booking.com zu buchen, wobei das Erlebnis nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" verfügbar ist.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie vom Pressebüro von Booking.com in DeutschlandKetchum GmbH | Blumenstraße 28 | 80331 München, GermanyTel: +49 89 59042 - 1120E-Mail: Booking.com-presse@ketchum.deNewsroom: https://news.booking.com/de/Original-Content von: Booking.com B.V, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81375/5496441