Der DAX pendelte auch am heutigen Donnerstag weiter um den 10er-EMA im Tageschart und konnte im Tageshoch bis 15.856 Punkte ansteigen und damit den 10er-EMA leicht überschreiten, der aktuell bei 15.797 Punkten verläuft. In der Folge sackte der DAX aber wieder ab und ging bei 15.800 Punkten aus dem Handel. Es könnte aber ein weiterer Kursanstieg bevorstehen. An der Lage hat sich wenig geändert. Long-Positionen bieten sich weiterhin im Bereich um den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...