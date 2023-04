UPENDS ist eine E-Zigarettenmarke, die das Erlebnis der Nutzer an die erste Stelle setzt und das Ziel verfolgt, die beliebteste Marke der Vaper zu werden. UpBAR GT, ihr diesjähriges Flaggschiffprodukt unter den Einweg-E-Zigaretten, ist in Europa bekannt und geschätzt. Die UpBAR GT ist mit der innovativen FRESOR-Technologie ausgestattet und verfügt über das Potenzial, zum Weltmarktführer unter den Einweg-E-Zigaretten zu werden.

UpBAR GT Series World's First Car Concept Disposable Closed Pod System (Photo: Business Wire)

Während sich einige E-Zigaretten-Marken wegen ihres zu hohen Nikotingehalts aus dem Geschäft zurückgezogen haben, hat UPENDS die UpBAR, sein diesjähriges Flaggschiffprodukt unter den E-Zigaretten, mit intensivem Marketing auf den Markt gebracht und unter anderem von den Konsumenten, professionellen Kritikern, lokalen Händlern viel Lob erhalten. UPENDS geht dieses Risiko ein, da dem Unternehmen nach eigenen Angaben ein Durchbruch in der Mesh-Coil-Technologie gelungen ist, der eine deutliche Steigerung der Züge an der E-Zigarette bei gleicher E-Liquid-Kapazität ermöglicht.

Mesh-Coil der nächsten Generation ermöglicht Steigerung der Züge um 42 Prozent

"Wir haben nicht nur die Mesh-Coil, sondern auch den Verdampfer und den Luftstromkanal erfolgreich optimiert. Dies erhöht die Zerstäubungseffizienz und stellt sicher, dass die Anzahl der Züge bei der UpBAR GT erhöht werden konnte, ohne mehr E-Liquid einsetzen zu müssen", so Dr. Wu, Chief Product Officer von UPENDS. Im Vergleich zu anderen E-Liquid-Produkten mit 2 ml Volumen zeigen Labordaten, dass die Anzahl der Züge bei der UpBAR GT um 42 erhöht wurde, ohne dass dadurch der Geschmack beeinträchtigt ist. "Dies ist nicht nur bei einer einzeln ausgewählten UpBAR GT der Fall jede einzelne von ihnen bringt diese hervorragende Leistung", ergänzte Dr. Wu. "UpBAR GT wird auf einer vollautomatischen Produktionslinie hergestellt, so dass jede Einheit dieselbe Konsistenz und Zuverlässigkeit aufweist."

Innovative FRESOR-Technologie ermöglicht vollautomatische Produktion

Die vollautomatische Produktion stellt die beste Möglichkeit dar, die Konsistenz und Zuverlässigkeit des Produkts zu gewährleisten. Da es zu schwierig ist, herkömmliche Baumwollrollen automatisch zu produzieren, hat UPENDS für UpBAR GT die FRESOR-Technologie entwickelt. Sie ermöglicht es, die flache Mesh-Coil, die Baumwolle und weitere Komponenten Schicht für Schicht zusammenzufügen. Darüber hinaus hat das Unternehmen den V-förmigen Luftkanal und das Tesla-Ventil patentieren lassen. Beides wurde für eine höhere Luftzufuhr und eine bessere Abdichtung entwickelt. "Da bei der UpBAR GT mehrere patentierte Technologien integriert wurden, erzielt sie die beste Leistung aller derzeit erhältlichen Einweg-E-Zigaretten und kann mit einer Konsistenz von mehr als 99,9 hergestellt werden", so Dr. Wu.

Weltweite Anerkennung

Die UpBAR GT wird offensichtlich nicht nur allein wegen ihrer Struktur und ihres Designs als herausragendes Produkt gefeiert, sondern auch wegen ihrer tatsächlichen Leistung. Berichten zufolge hat einer der führenden Händler in Europa bereits nach dem ersten Ausprobieren mehr als 3.000.000 Stück geordert. Dies zeigt, dass er mit dem Geschmack und dem Design wohl sehr zufrieden war. Darüber hinaus hat eine Umfrage zum Vaping-Erlebnis mit der UpBAR GT ergeben, dass sie bei den Kunden sehr beliebt ist und dass bei ihnen eine hohe Bereitschaft zum Wiederkauf besteht. "Der Zug ist geschmeidig und warm; die Aromen werden dank der innovativen vertikalen Mesh-Coil-Konstruktion sehr gut abgebildet. Die UpBAR GT ist wirklich ein herausragendes Produkt und liegt weit über dem Durchschnitt der Einweg-E-Zigaretten", so die Bewertung von DJLsb Vapes, einem professionellen Vape-Rezensent. Eine ähnliche Meinung vertreten auch weitere Rezensenten auf YouTube. Offensichtlich verfügt die UpBAR GT über das Potenzial, eine der meistverkauften Einweg-E-Zigaretten der Welt zu werden.

Die UpBAR GT wird ihr Debüt auf den wichtigsten europäischen Dampfermessen feiern

Jetzt haben auch Sie die Möglichkeit, die UpBAR GT selbst kennenzulernen. UPENDS wird die UpBAR GT im Mai und Juni in Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien vorstellen. Sie können die UpBAR GT am Messestand von UPENDS in die Hand nehmen, ausprobieren, im Gespräch kennenlernen und sogar vor Ort bestellen. Zudem wird UPENDS weitere neue Produkte wie beispielsweise UPENDS GTR die geschlossene Pod-Version der UpBAR GT vorstellen, zusätzliche Aktionen und Rabatte anbieten und unterhaltsame Events veranstalten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf den UPENDS Messen!

Über UPENDS

Die 2019 gegründete E-Zigarettenmarke UPENDS widmet sich dem Bereich elektronischer Nikotinabgabesysteme. Der gute Ruf von UPENDS als führende E-Zigarettenmarke in Europa ist auf die hervorragende Herstellungstechnologie und Qualität, auf das einfache Design und auf die kostengünstigen Funktionen zurückzuführen. UPENDS expandiert derzeit weltweit. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, immer das Nutzererlebnis in den Vordergrund zu stellen und die beliebteste Marke der Vaper zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.upends.com.

