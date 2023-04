Das lettische Unternehmen Elugie plant den Einsatz KWK-kompatibler Brennstoffzellen in Belgien

Bloom Energy (NYSE:BE) hat mit Elugie einen Vertrag über die Bereitstellung von insgesamt 9,75 Megawatt (MW) Strom aus dem Bloom Energy Server® an fünf Standorten für Gewerbe, Industrie und Rechenzentren in Belgien unterzeichnet. Damit fasst Bloom erstmals Fuß auf dem nordeuropäischen Markt. Elugie, mit Hauptsitz in Riga, Lettland, und Niederlassungen in Mechelen, Belgien, ist ein auf dem Benelux-Markt in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg tätiger Anbieter von Energiedienstleistungen.

Die Festoxid-Brennstoffzellenplattformen von Bloom, deren Auslieferung für Ende 2023 und Anfang 2024 geplant ist, werden die neue Technologie von Bloom für die Kompatibilität mit Kraft-Wärme-Kopplungssystemen (KWK) beinhalten. Elugie und Bloom führen derzeit Gespräche über den Einsatz weiterer Bloom-Energieplattformen an Standorten in den Niederlanden und in den baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland. Elugie führt außerdem Gespräche mit Bloom über die Möglichkeit, den wasserstoffproduzierenden Bloom Electrolyzer einzusetzen.

Die Vereinbarung mit Elugie ist ein weiterer, wichtiger Schritt im Zuge der Expansion von Bloom in Europa, nachdem bereits in diesem Jahr Vereinbarungen über Marketing-Partnerschaften mit Telam für Spanien und Portugal sowie der Verkauf von Energieplattformen an Cefla und Ferrari in Italien im Jahr 2022 bekanntgegeben wurden. Es handelt sich um das bislang großflächigste Deployment der neuen KWK-Funktion von Bloom, die eine wichtige energieeffiziente und klimafreundliche Technologie für industrielle und gewerbliche Stromverbraucher in Europa darstellt.

"Dies ist ein großer Erfolg, der unseren Fokus auf den Ausbau des internationalen Geschäfts unterstützt", sagte Tim Schweikert, Senior Managing Director of International Business Development bei Bloom Energy. "Wir freuen uns auf die Arbeit von Elugie in Belgien und auf den zahlreichen Märkten, die das Unternehmen bedient. Dabei stützen wir uns auf unsere Aktivitäten zur Steigerung des Umsatzes in ganz Europa und auf den Zielmärkten in Asien."

"Elugie ist stolz auf die Entwicklung von Möglichkeiten mit Bloom für eine Gesamtkapazität von 9,75 MW in Belgien", so Bjorn Van Haver, Gründer von Elugie. "Diese Partnerschaft wird den kritischen Kunden im Lande saubere Lösungen im Versorgungsmaßstab bringen. Unser Ziel lautet, die Server von Bloom auch in den Niederlanden und im Baltikum einzusetzen. Elugie ist ein erfahrener EPC-Kontraktor (Engineering, Procurement and Construction) für die Bereitstellung von Energie-as-a-Service."

Weitere Informationen über die KWK-Technologie von Bloom Energy finden Sie unter:

https://www.bloomenergy.com/applications/energy-server-with-heat-capture/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "sollten", "werden" und "würden" oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Prioritäten, Pläne oder Absichten von Bloom beziehen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem: Erwartungen von Bloom in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Elugie und/oder seinen Kunden; erwartete Merkmale, wie KWK, oder Vorteile aus der Zusammenarbeit mit Elugie oder Installationen in Nordeuropa; internationale Expansionspläne von Bloom; und das langfristige Engagement von Bloom in bestimmten Regionen, politische Maßnahmen oder Notwendigkeiten. Weitere Informationen über potenzielle Risiken und Ungewissheiten, die sich auf das Geschäft von Bloom auswirken können, sind in den regelmäßigen Berichten von Bloom enthalten, die bei der SEC eingereicht werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, der am 21. Februar 2023 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in späteren Berichten, die von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht oder vorgelegt werden. Bloom ist nicht verpflichtet und beabsichtigt gegenwärtig nicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Über Bloom Energy

Bloom Energy versetzt Unternehmen und Gemeinden in die Lage, verantwortungsvoll mit ihrer Energie umzugehen. Die führende Festoxid-Plattform des Unternehmens für die dezentrale Erzeugung von Strom und Wasserstoff verändert die Zukunft der Energie. Fortune-100-Unternehmen auf der ganzen Welt wenden sich an Bloom Energy als vertrauenswürdigen Partner, wenn es darum geht, heute kohlenstoffärmere Energie zu liefern und in Zukunft auf Netto-Null zu setzen. Die neuesten Nachrichten und Ankündigungen zu Bloom Energy finden Sie unter https://newsroom.bloomenergy.com/.

Weitere Informationen über Bloom Energy finden Sie unter https://www.bloomenergy.com/.

Über Elugie

Seit dem Jahr 2000 setzt sich der Gründer von Elugie, Bjorn Van Haver, für eine nachhaltige Energiewende ein für diese und für künftige Generationen. Elugie ist ein Pionier auf dem Gebiet der Wasserstoffkraftwerke, in denen Wasserstoff auf geniale Weise in sozialverträglichen Strom für Gebäude umgewandelt wird: nachhaltiger, intelligenter, effizienter, billiger und netzunabhängig. Elugie vermietet Kraftwerke, die an die Elugie-Plattform für intelligente Stromnetze und grüne Gasverträge angeschlossen sind. Elugie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kosten zu senken, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren und die Effizienz in Übereinstimmung mit der Taxonomie der Europäischen Union für nachhaltige Aktivitäten zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.Elugie.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005355/de/

Contacts:

Medienkontakt Bloom Energy:

Virginia Citrano

press@bloomenergy.com



Investorbeziehungen Bloom Energy:

Ed Vallejo

267.370.9717

Edward.Vallejo@bloomenergy.com



Medienkontakt Elugie:

Bjorn Van Haver

info@elugie.be