Esri-Gründer werden vom International Land Conservation Network für ihr Umweltengagement gewürdigt

Im Dezember 2022 traten die USA einer internationalen Koalition bei, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 30 Prozent der Landflächen und Ozeane unseres Planeten zu erhalten eine Initiative, die als 30 by 30 bekannt ist. Da es sich um ein spezifisch geografisches Thema handelt, wird ein wichtiges Instrument zur Erreichung dieses Ziels bereits eingesetzt: die Kartierungstechnologie. Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, ist seit seiner Gründung führend bei der Anwendung von Karten und Analysen im Naturschutz. Eine der wichtigsten Aufgaben sahen die Gründer, Jack und Laura Dangermond, in der Erforschung der Verbindung zwischen den Menschen und dem Planeten, verbunden mit dem Ziel, eine nachhaltigere Welt zu schaffen. In Anerkennung ihrer Arbeit hat das International Land Conservation Network (ILCN) Jack und Laura Dangermond mit dem Conservation Visionary Award ausgezeichnet.

"Wir haben uns schon immer leidenschaftlich für den Schutz unserer natürlichen Umwelt eingesetzt, und diese Auszeichnung ist eine unglaubliche Ehre für uns", so Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri. "Wir hoffen, dass unsere Arbeit Einzelpersonen und andere Organisationen inspiriert und motiviert, ähnliche Möglichkeiten zu verfolgen, um die verbleibenden Naturräume, die für die Gesundheit unseres Planeten wichtig sind, zu erhalten, insbesondere da wir das ehrgeizige Ziel verfolgen, ein Drittel der Länder und Ozeane unseres Planeten zu schützen."

Esri wurde 1969 von Jack und Laura Dangermond in Redlands, Kalifornien, gegründet und ist heute das weltweit führende Softwareunternehmen für geografische Informationssysteme (GIS). Esri unterstützt den Umweltschutz, indem es über sein Programm für gemeinnützige Organisationen kostengünstigen Zugang zu Software, Inhalten und Ressourcen bietet. Darüber hinaus hat das Unternehmen Schulen und Umweltorganisationen kostenlose Esri-Software im Wert von über einer Milliarde US-Dollar gespendet oder zugesagt.

Neben der Unterstützung durch das Unternehmen haben die Dangermonds 2017 persönlich das Jack and Laura Dangermond Preserve at Point Conception, Kalifornien, gegründet. Ihre Spende in Höhe von 165 Millionen US-Dollar an The Nature Conservancy leistete einen Beitrag zum Schutz von 24.000 Hektar Land an der zentralen Küste Kaliforniens. Derzeit baut die Organisation einen digitalen Zwilling des Reservats auf, der online verfügbar ist und es Forschern ermöglicht, das Reservat von überall auf der Welt zu studieren.

Das ILCN führt zivilgesellschaftliche und private Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, um den Schutz und die Bewirtschaftung von Land und natürlichen Ressourcen zu beschleunigen und zu stärken. Mit dem Conservation Visionary Award der Organisation werden Persönlichkeiten geehrt, die herausragende Beiträge zum Naturschutz geleistet haben. Zu den jüngsten Preisträgern gehören der chilenische Umweltminister Marcelo Mena, der Direktor für Biodiversität in der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission, Humberto Delgado Rosa, sowie der Direktor für Naturschutz der Fundacion Catalunya al Pedrera, Miquel Rafa Fornieles.

Die Preisverleihung an Jack und Laura Dangermond fand auf dem Esri Geodesign Summit 2023 statt. 2023 Esri Geodesign Summit statt.

