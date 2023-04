Kalray, ein Dell Technologies Extended Technology Complete Partner (ETC) wird demonstrieren, wie seine Hardware- und Software-Produkte in Kombination mit Dell Technologies Lösungen die Herausforderungen von datenintensiven Speicherungen und unstrukturierten Daten mithilfe von HPC (Hochleistungsrechnen, High Performance Computing) meistern werden

Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL) ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien und -Lösungen für hochleistungsfähige, datenzentrierte Computing-Märkte, von der Cloud bis zum Edge, gibt erfreut seine Präsenz als Dell ETC Partner auf der Dell Technologies World vom 22. bis 25. Mai 2023 in Las Vegas bekannt.

Dell Technologies World (DTW) ist eine bedeutende jährliche Veranstaltung, die Branchenführer, Experten und Kunden zusammenführt, um die neuesten technischen Trends und Innovationen zu erörtern. Das Event deckt einen großen Themenbereich ab und zieht Tausende von Besuchern aus aller Welt an.

Kalray wird im Rahmen der DTW als ein Dell Technologies ETC Partner ausstellen. Das ETC Programm ist ein Dell Technologies Partnerschaftsprogramm, das Komplettlösungen in Verbindung mit ausgewählten ETC Partnerlösungen mit Server-, Speicher- und Networking-Lösungen von Dell Technologies bereitstellen wird, um ein branchenweit führendes Wertversprechen abzugeben.

Mit seinen Lösungen wird Kalray die Herausforderungen datenintensiver Workloads für Anwendungsfälle, wie etwa künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Hochleistungsrechnen (HPC), IoT-Verarbeitung (Internet der Dinge) und unstrukturierte Daten angehen. Zu den primären Vertikalen gehören Life Sciences, die Fertigung, höhere Bildung und das Finanzwesen. Alle besitzen Anforderungen, um unstrukturierte Daten auf eine schnelle und effiziente Weise verarbeiten zu können, wo auch immer sich die Daten befinden.

"Dies bietet eine hervorragende Gelegenheit für Kalray, um unser einzigartiges Portfolio für HPC und die Lösungen für unstrukturierte Daten für Unternehmenskunden zu demonstrieren", so Éric Baissus, CEO von Kalray. "Der Ausstellungsstand und die gemeinsamen Präsentationsaktivitäten im Rahmen der Dell Technologies World sind Bestandteil unserer Strategie, unsere Markteinführung zu beschleunigen und unser Angebot mit Dell Technologies zu stärken."

pixstor mit ngenea® in Kombination mit den Dell Technologies Lösungen bietet den Kunden eine anwenderfreundliche Komplettlösung, die den Anforderungen von anspruchsvollen Speicher-Workloads gerecht wird. Der "Tier-0"-Scratch-Speicher von pixstor versetzt die Kunden in die Lage, die Speicherleistung dramatisch zu verbessern, wobei ngenea® die Effizienz durch Konsolidierung der Speicherumgebungen, wie beispielsweise Dell PowerScale und ECS, erheblich verbessert, indem die Datenmanagement-Workflows vereinfacht werden.

In Verbindung mit den DPU-basierten Karten von Kalray bietet Kalray nun ein einzigartiges Hardware- und Software-Speicherangebot.

Im Rahmen der Dell Technologies World können die Besucher mehr über die preisgekrönten Lösungen von Kalray am Stand Nr. 1729 erfahren. Das Kalray-Team wird mehrere Live-Produktdemonstrationen präsentieren:

pixstor Search findet Daten für einen gesamten Daten-Namensraum, ohne dabei eine einzige Datei öffnen zu müssen. Hierbei gelingt es, die Nutzer näher zu ihren Daten zu bringen und die erforderliche Zeit zur Lokalisierung der Dateien zu reduzieren.

Entdecken Sie die ngenea®2 Selbstbedienung für die HSM-Welt (Hierarchical Storage Management). Verfolgen Sie live, wie ngenea®2 die Replikation über ein Site-to-Site VPN und das Cloud Bursting kontrolliert, ohne dass Administratorrechte oder Cloud-Fachkenntnisse erforderlich werden.

Global Sync-Herausforderungen in der Abwicklung verteilter Workflows erfordern eine verteilte Workflowlösung. Halten Sie daher Ihre globale Präsenz synchron und auf dem neuesten Stand, selbst bei Hunderttausenden von Veränderungen pro Stunde.

Kalray wird darüber hinaus eine NVMe-basierte Tier-0-Hochleistungs-Speicherlösung auf Grundlage seiner DPU (Data Processing Unit) Beschleunigungskarten und Dell Technologies Server einführen. Für datenintensive Workloads und Anwendungen entwickelt, bietet diese Lösung nun einzigartige Vorteile in Bezug auf die Leistung pro Watt und die Leistung pro Dollar.

Melden Sie Ihr Interesse an unserer Leistungsshow an oder buchen Sie hier ein Treffen mit unseren technischen Experten

https://www.kalrayinc.com/dtw-2023

Über KALRAY

Kalray ist ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien und -Lösungen für hochleistungsfähige, datenzentrische Computing-Märkte, von der Cloud bis zum Edge. Kalray bietet eine breite Palette von Produkten an, die intelligentere, effizientere und energieeffizientere datenintensive Anwendungen und Infrastrukturen ermöglichen.

Das Angebot umfasst die einzigartigen patentierten DPU (Data Processing Unit)-Prozessoren und Beschleunigungskarten sowie die führenden Software-definierten Speicher- und Datenverwaltungslösungen. Einzeln oder in Kombination ermöglichen die Hochleistungslösungen von Kalray seinen Kunden, die Effizienz von Rechenzentren zu verbessern oder die besten Lösungen in schnell wachsenden Sektoren wie KI, Medien Unterhaltung, Life Sciences, wissenschaftliche Forschung, Edge Computing, Automotive und anderen zu entwickeln.

Kalray wurde 2008 als Spin-Off des französischen Labors CEA gegründet und arbeitet mit Investoren wie Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors und Bpifrance. Kalray setzt sich mit Technologie, Fachwissen und Leidenschaft dafür ein, mehr zu bieten: Mehr für eine intelligente Welt, mehr für den Planeten, mehr für Kunden und Entwickler. www.kalrayinc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005602/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel.: 33 4 76 18 90 71

ACTUS Finance Communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Tel.: 33 1 53 67 36 72

ANSPRECHPARTNERIN FÜR MEDIENVERTRETER

Sylvie DAM

communication@kalrayinc.com

Tel.: +33 4 76 18 90 71

ACTUS Finance Communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel.: +33 4 72 18 04 92