ST. PETERSBURG, FL / ACCESSWIRE / 27. April 2023 / Energy and Water Development Corp. (OTCQB:EAWD) freut sich bekannt zu geben, dass vier hochqualifizierte Ingenieure eingestellt wurden, die gemeinsam mit dem Team des Unternehmens hochmoderne netzunabhängige Ladestationen konzipieren und entwickeln werden. Zu den neuen Mitarbeitern zählen ein Maschinenbau- und Mechatronikingenieur, ein Ingenieur für Umwelt und natürliche Ressourcen, ein Elektroingenieur und ein Projektentwicklungsingenieur, die alle einzigartiges Know-how und wertvolle Kenntnisse in das Unternehmen einbringen.

Im Zuge der Einführung des ersten kommerziellen Standorts in Kassel, Deutschland, haben wir erkannt, wie wichtig herausragende Mitarbeiter für den Erfolg unserer Geschäftstätigkeit sind. Die neuen Mitarbeiter werden bei der Beibehaltung der sehr guten Leistungsfähigkeit unserer technischen und technologisch nachhaltigen Lösungen eine bedeutende Rolle spielen und gleichzeitig das Wachstum unseres Unternehmens ankurbeln.

Der Maschinenbau- und Mechatronikingenieur wird für die Konzeption und Umsetzung der mechanischen und elektronischen Systeme unserer netzunabhängigen Ladestationen verantwortlich sein, während der Ingenieur für Umwelt und natürliche Ressourcen sicherstellen wird, dass unsere Stationen auf umweltverträgliche Weise konzipiert und gebaut werden. Der Elektroingenieur wird die elektrischen Systeme unserer Stationen überwachen, und der Projektentwicklungsingenieur wird das gesamte Projekt beaufsichtigen und gewährleisten, dass es im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen abgeschlossen wird.

Diese strategischen Einstellungen veranschaulichen unser Streben, die Kompetenzen und Services unseres Unternehmens zu erweitern, und sind Ausdruck des Wachstumskurses, den wir eingeschlagen haben. Im Zuge unserer Weiterentwicklung und unserer weiteren Innovationen sind wir nach wie vor bestrebt, an der Spitze des Sektors der erneuerbaren Energien dabei zu sein.

"Wir sind hocherfreut, diese vier hochqualifizierten Ingenieure in unserem Team von Energy and Water Development Corp zu begrüßen, zumal wir derzeit die Markteinführung unserer hochmodernen netzunabhängigen Ladestationen in Deutschland vorbereiten. Das Know-how und die Kenntnisse dieser Ingenieure werden die herausragende Leistungsfähigkeit unserer nachhaltigen Lösungen gewährleisten und gleichzeitig ein Treiber für das Wachstum unseres Unternehmens sein. Wir verfolgen das Ziel, innovative und umweltverträgliche Lösungen anzubieten, und diese Neueinstellungen sind Ausdruck unseres Strebens nach diesem Ziel", erklärte Irma Velazquez, MSc, CEO von Energy and Water Development Corp.

Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Einstellung dieser hochqualifizierten Ingenieure in der Lage sein werden, unsere Ziele zu erreichen und einen positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben. Energy and Water Development Corp ist stolz, derart qualifizierte Mitarbeiter an Bord zu haben, während wir dieses spannende neue Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens in Angriff nehmen.

Über Energy and Water Development Corp.

Energy and Water Development Corp. ist ein Unternehmen für technische Lösungen, dessen Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Wasser- und Energielösungen im Bereich Energie- und Wasserversorgung gerichtet ist. EAWD konzipiert seine Systeme auf Basis bewährter Technologien und nutzt sein technisches Know-how, um die Lösungen an die Bedürfnisse seiner Kunden anzupassen. Das Unternehmen bietet Privatunternehmen, staatlichen Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Planungs-, Bau-, Wartungs- und spezielle Beratungsdienste an.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.energy-water.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über unsere möglichen oder angenommenen zukünftigen Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategien, den Finanzierungsbedarf, die Wettbewerbsposition und potenziellen Wachstumsmöglichkeiten. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen berücksichtigen nicht die Auswirkungen zukünftiger Gesetze oder Vorschriften. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben", "beabsichtigen", "können", "sollten", "werden", "antizipieren", "erwarten", "könnten", "planen", "schätzen", "projizieren", "abzielen", "prognostizieren" oder vergleichbare Begriffe oder durch die Erörterung von Strategien oder Trends gekennzeichnet sind. Sie sollten sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Außerdem sind wir in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Risiken auf. Es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beurteilen. Obwohl wir glauben, dass unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung widerspiegeln oder darauf hindeuten, vernünftig sind, können wir nicht garantieren, dass diese Pläne, Absichten oder Erwartungen erreicht werden oder eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet oder impliziert werden.

Ansprechpartner für Anleger:

mailto:investor@energy-water.com

Allgemeine Informationen

mailto:info@energy-water.com

QUELLE: Energy & Water Development Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com/, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

