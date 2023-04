LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Beschaffungswesen der Bundeswehr:

"Die großen Rüstungsprojekte der letzten Jahrzehnte waren vielfach europäische Projekte. Mehr von der Stange zu kaufen, könnte bedeuten, mehr aus den USA zu kaufen und weniger auf dem heimischen Kontinent. Das könnte zu neuen Abhängigkeiten und Konflikten mit Partnern führen, in erster Linie mit Frankreich und seinem Präsidenten Emmanuel Macron, der sogar die Lieferung von Munition an die Ukraine am Nutzen für das eigene Land bemisst. Macron, und nicht nur Macron, hat die Ausstattung des Militärs bislang vorrangig als Industriepolitik gesehen und tut es noch. Pistorius ist Industriepolitik erstmal egal."/yyzz/DP/he