Umsatz für das Gesamtjahr bei konstanten Wechselkursen um 19,9 gestiegen;

Auftragseingang bei 4,87 Mrd. US-Dollar

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein im Bereich Technologieberatung und digitale Lösungen weltweit tätiges Unternehmen, gab heute die von seinem Board of Directors genehmigten konsolidierten Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr zum 31. März 2023 bekannt.

"Wir freuen uns, ein starkes Geschäftsjahr 2023 mit einem breit angelegten Umsatzwachstum von 19,9 bei konstanten Wechselkursen vorlegen zu können", so Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director von LTIMindtree. "Mit einer solchen branchenführende Geschäftsentwicklung sind wir bestens positioniert, um im Geschäftsjahr 2024 weiterhin profitables Wachstum zu erzielen. Mit der Umstellung auf einheitliche Systeme und Prozesse sind wir gerüstet, die Synergieeffekte zu nutzen. Unser Umsatz im 4. Quartal belief sich auf erfreuliche 1,06 Mrd. US-Dollar währungsbereinigt ein Anstieg um 13,5 gegenüber dem Vorjahr und um 11,9 in ausgewiesenen US-Dollar-Werten. In dem Quartal verzeichneten wir einen Auftragseingang von 1,35 Mrd. US-Dollar und konnten damit den Auftragseingang für das Gesamtjahr mit 4,87 Mrd. US-Dollar abschließen. Wir gewannen im 4. Quartal 31 neue Kunden hinzu und steigerten die Zahl unserer Kunden mit einem Volumen von mehr als 50 Mio. US-Dollar um 2 auf 13. Unsere Betriebsmarge für das Gesamtjahr lag bei 16,2 und der unverwässerte Gewinn je Aktie bei 149,1 Indische Rupie (INR). Im letzten Quartal haben sich die Bedürfnisse unserer Kunden geändert, und wir erfüllen nun die neuen Anforderungen, Kosteneinsparungen zu erzielen, die zur Finanzierung von Umstrukturierungsprogrammen im Flugbetrieb verwendet werden."

Die wichtigsten finanziellen Highlights:

Jahr zum 31. März 2023

In US-Dollar (USD):

Umsatz von 4.105,7 Mio. USD (Wachstum von 17,2% im Jahresvergleich)

Nettogewinn von 545,7 Mio. USD (Wachstum von 3,0 im Jahresvergleich)

In Indische Rupie (INR):

Umsatz von 331.830 Mio. INR (Wachstum von 27,1 im Jahresvergleich)

Nettogewinn von 44.103 Mio. INR (Wachstum von 11,7 im Jahresvergleich)

Quartal zum 31. März 2023

In US-Dollar (USD):

Umsatz von 1.057,5 Mio. USD (Wachstum von 1,0 im Quartalsvergleich 11,9 im Jahresvergleich)

Nettogewinn von 135,6 Mio. USD (Wachstum von 11,6 im Quartalsvergleich Rückgang um 7,8 im Jahresvergleich)

In Indische Rupie (INR):

Umsatz von 86,910 Mio. INR (Wachstum von 0,8 im Quartalsvergleich 21,9 im Jahresvergleich)

Nettogewinn von 11.141 Mio. INR (Wachstum von 11,3 im Quartalsvergleich 0,5 im Jahresvergleich)

Weitere Highlights des Geschäftsjahres 2023:

Kunden:

728 aktive Kunden (Stand: 31. März 2023)

Anstieg der Anzahl von Kunden mit Umsatz von über 1 Mio. USD um 56 auf insgesamt 383 (Anstieg um 9 im 4. Quartal)

Anstieg der Anzahl von Kunden mit Umsatz von über 10 Mio. USD um 5 auf insgesamt 81 (keine Veränderung im 4. Quartal

Anstieg der Anzahl von Kunden mit Umsatz von über 50 Mio. USD um 3 auf insgesamt 13 (Anstieg um 2 im 4. Quartal)

Personal:

84.546 Fachkräfte (Stand: 31. März 2023)

Die Abwanderungsquote betrug 20,2 in den letzten 12 Monaten

Gewonnene Aufträge

Currys, ein in Großbritannien ansässiger Einzelhändler für Technologieprodukte und -dienstleistungen, wählte LTIMindtree als Hauptpartner für die digitale Transformation aus. Diese millionenschwere Zusammenarbeit versetzt Currys in die Lage, seine Marktposition zu stärken. LTIMindtree hat es sich zum Ziel gesetzt, den Omnichannel-Umsatzstrom von Currys zu verbessern und die Kostenumwandlung voranzutreiben.

onsemi, ein weltweit führender Anbieter im Bereich intelligenter Energie- und Bildsensortechnologien, hat LTIMindtree als strategischen Dienstleister für die Entwicklung seiner IT-Supportplattform der nächsten Generation für Unternehmen ausgewählt. Im Rahmen dieses mehrjährigen Vertrags wird LTIMindtree mit dem IT-Team von onsemi zusammenarbeiten, um Innovationen voranzutreiben und die Effizienz zu steigern. Die IT-Transformation ist Teil der breiteren Strategie von onsemi, den Betrieb zu rationalisieren und in Wachstumsbereiche wie Elektrofahrzeuge, ADAS, alternative Energien und industrielle Automatisierung zu investieren.

LTIMindtree hat von der Hellenic Bank, einem führenden Finanzinstitut in Europa, den Zuschlag als exklusiver strategischer Beschaffungspartner für ihr digitales Transformationsprogramm erhalten, um das Kundenerlebnis durch Digitalisierung zu verbessern, Prozesse zu rationalisieren und wettbewerbsfähige Produkte anzubieten.

Ein nordamerikanischer Hersteller von hochleistungsfähigen Gebäudelösungen wählte LTIMindtree für die Umsetzung seiner digitalen Transformation. LTIMindtree wäre der einzige Partner, der den Kunden bei seiner hybriden Cloud-Infrastruktur und seiner Umgebung mit über 100 Unternehmensanwendungen unterstützt.

Zuschlag für einen mehrjährigen, millionenschweren Auftrag eines Finanzversicherungsunternehmens zur Bereitstellung von Anwendungs- und Datendiensten.

Unterzeichnung eines Vertrags über unabhängige Prüfungen mit einer der größten Schaden- und Unfallversicherungen in den USA.

Ein amerikanisches Versicherungsunternehmen, das der größte Anbieter von Zusatzversicherungen in den USA ist, ist eine mehrjährige Zusammenarbeit mit LTIMindtree im Rahmen eines AMS-Vertrags eingegangen.

Auftrag eines weltweit führenden Anbieters von technischen Produkten und Dienstleistungen für landwirtschaftliche Geräte zur Erbringung von Beratungs- und Prüfdienstleistungen.

Eine der größten US-Fluggesellschaften hat LTIMindtree als bevorzugten Partner für die Wartung von Anwendungen ausgewählt.

Anerkennungen

Anerkennung in The Forrester Customer Analytics Services Providers Landscape, 1. Quartal 2023.

Ernennung zum "Leader" im ISG Provider Lens Google Cloud Partner Ecosystem 2022.

LTIMindtree wurde als "Major Contender" im Digital Transformation Consulting PEAK Matrix® Assessment 2023 der Everest Group gewürdigt.

Ausgezeichnet im Gartner® Magic Quadrant 2022 für Oracle Cloud Application Services, weltweit.

Ausgezeichnet im Gartner® Magic Quadrant 2022 für SAP S/4HANA Application Services, weltweit.

LTIMindtree wurde als "Leader" und "Star Performer" in "Application and Digital Services" im P&C Insurance PEAK Matrix Assessment 2023 der Everest Group gewürdigt

Ernennung zum Gewinner der Artificial Intelligence Excellence Awards 2023 für Canvas von LTIMindtree.

Auszeichnung mit dem Innovationspreis 2022 für OnDemand Enablement Tooling von Duck Creek Technologies in den Kategorien CBO (Custom Business Object) Remediation und DB Reference Data Remediation.

Anerkennung als eine der besten Organisationen für Frauen 2023 durch The Economic Times.

Anerkennung bei den DivHERsity Awards 2023 unter den Top 5 der Most Innovative Practices in der Kategorie "Women L&D Programs" und den Top 20 der Most Innovative Practices in der Kategorie "Women Returnee Programs".

Ankündigungen

Das Board of Directors hat eine Schlussdividende von 40 INR je Aktie mit einem Nennwert von 1 INR für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 vorgeschlagen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, durch die Nutzung digitaler Technologien ihre Geschäftsmodelle anzupassen, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren. Als Partner bei der digitalen Transformation von über 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassendes Fachwissen und technologische Expertise, die zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, des Kundenerlebnisses und der Geschäftsergebnisse in einer konvergierenden Welt erforderlich sind. LTIMindtree ist ein Unternehmen der Larsen Toubro Group und beschäftigt mehr als 84.000 talentierte und unternehmerisch denkende Fachkräfte in mehr als 30 Ländern. Das Unternehmen vereint die branchenweit geschätzten Stärken der beiden bisherigen Unternehmen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer Geschäftsherausforderungen und der Umsetzung von Transformationsmaßnahmen in großem Umfang. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

