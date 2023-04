DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CHINA - Der litauische Präsident Gitanas Nauseda hat sich skeptisch über eine mögliche Vermittlerrolle Chinas in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geäußert. "Ich bin nicht optimistisch. Chinas Rolle in diesem Krieg ist bislang eher destruktiv", sagte er dem Tagesspiegel. "Seine Unterstützung Russlands, inklusive der möglichen Umgehung von Sanktionen der EU und anderer Länder, zeigt, dass China kein besonders vertrauenswürdiger Vermittler ist." (Tagesspiegel)

HEIZ-WENDE - Die große Empörung über die Heizungspläne der Ampel-Koalition geht laut Grünen-Chef Omid Nouripour auch auf Fehler seiner Partei zurück. "In der Debatte um die Heizungen haben sich auch viele Falschinformationen verfestigt", sagte Nouripour dem Handelsblatt. "Dass funktionierende Heizungen ausgetauscht werden sollten, ist natürlich Unsinn und stand nie im Entwurf drin. Da müssen wir besser werden beim Entkräften." Was aber bleibe, sei die Notwendigkeit des Wandels, wenn das Land den internationalen Anschluss nicht weiter verlieren wolle. (Handelsblatt)

KINDERGRUNDSICHERUNG - Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hat erstmals dargelegt, um welche Punkte sich der Streit der Ampel-Koalitionäre über die Kindergrundsicherung dreht. Man sei sich uneinig über das künftige Existenzminimum von Kindern, die in der Ampel vereinbarte Neuberechnung des Minimums bedeute, dass die staatlichen Leistungen höher ausfallen müssten, sagte Paus im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Die Frage ist, wie hoch?" Man habe im Koalitionsvertrag verankert, dass das soziokulturelle Existenzminimum von Kindern neu definiert werde. "Das bedeutet im Ergebnis, dass der sogenannte Zusatzbetrag in der neuen Kindergrundsicherung, den ärmere Familien zusätzlich zum heutigen Kindergeld erhalten sollen, höher ausfallen wird", sagte Paus. (SZ)

AUTOBAHN - Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im NRW-Landtag, Verena Schäffer und Wibke Brems, zeigen sich offen für den Bau provisorischer Autobahn-Ausfahrten für den Transport von Windrad-Teilen. "Ich kann die Forderung nachvollziehen, zumal es nur um vorübergehende Maßnahmen geht", sagte Wibke Brems der Rheinischen Post zu dem Vorschlag aus der Windkraft-Branche. "Generell finde ich, dass wir an vielen Stellen gemeinsam auf allen Verwaltungsebenen nach Lösungen suchen müssen, um schneller zu werden." Schäffer forderte von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) einen Plan zur Brückensanierung. "Es ist natürlich ein Teil des Problems, wenn unsere Brücken das Gewicht schwerer Teile von Windenergieanlagen nicht tragen können", sagte sie. (Rheinische Post)

DATEN - Die Bundesregierung will laut Digitalminister Volker Wissing beim künftigen EU-Gesetz zum Teilen und Nutzen industrieller Daten Unternehmen vor dem Abfluss wichtiger Informationen an Konkurrenten schützen. "Für uns steht fest: Es sollte für Unternehmen - womöglich dann auch gegenüber direkten Wettbewerbern - nicht zur Pflicht werden, unter allen Umständen Geschäftsgeheimnisse teilen zu müssen", erklärte der FDP-Politiker im Gastbeitrag in der Augsburger Allgemeinen. "Wenn Unternehmen in neue datenbasierte Geschäftsmodelle investieren, müssen sie auch eine Perspektive auf Rendite haben", betonte Wissing. (Augsburger Allgemeine)

