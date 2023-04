Emittent / Herausgeber: nexum AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Sonstiges

Digitalberatung nexum realisiert neuen Online-Shop für exlibris.ch



28.04.2023 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Köln, 03. April 2023 - nexum verhilft Ex Libris mit einem innovativen Technologie-Stack zu einem State-of-the-Art-Online-Shop. Die bislang getrennten Auftritte für Desktop und Mobile sowie die Apps für iOS und Android wurden von der inhabergeführten Digitalberatung und -agentur zu einer responsiven E-Commerce-Plattform zusammengeführt. Das Ergebnis: eine hoch individuelle Headless-Lösung, deren komplexes Frontend sich in die bestehenden Dienste, wie z. B. Recommendation- und Such-Engine, integriert. Die Ex Libris AG mit über 200 Mitarbeiter*innen gehört zur Migros-Gruppe und ist der größte Online-Medien-Shop der Schweiz. Zusätzlich zum vielseitigen Online-Sortiment, bestehend aus über elf Millionen Produkten mit Fokus auf Bücher und Spiele, ist Ex Libris mit 15 Filialen in der Schweiz auch im stationären Handel präsent und bietet ihren Kunden ein einzigartiges Cross-Channel-Erlebnis. Für ihren Einsatz wurde Ex Libris vielfach ausgezeichnet, unter anderem bereits 2016 als Swiss E-Commerce-Champion. Der neue, innovative Technologie-Stack, der moderne Headless-Techniken wie React, next.js und Express mit der bestehenden Business-Logik kombiniert, behauptet die Position des 75 Jahre alten Mediendiscounters als Digital-Vorreiter der Schweiz. Die zukunftsorientierte Neuausrichtung eröffnet dem Unternehmen ein verlässliches und leicht ausbaubares Shopsystem. Die Ausspielung des Headless Frontends in die neuen, hybriden Apps lässt eine als All-In-One-Kanal funktionierende Plattform entstehen, die ihren Nutzer*innen die volle Bandbreite an Interaktionsmöglichkeiten bietet. "Einen auf vier unterschiedlichen Plattformen und über mehr als acht Jahre gewachsenen, hoch personalisierten Onlineshop mit bis zu täglichen 32.000 Transaktionen abseits jedes Standards auf eine aktuelle Architektur zu heben, ist kein leichtes Unterfangen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit nexum einen Partner an der Seite haben, welcher die Power, das Team und den langen Atem hat, ein solches Projekt zu stemmen", so Sebastian C., Senior Project Manager E-Commerce bei Ex Libris. Das Projekt wurde in einem agilen Setup und einem bis zu 15-köpfigen Team von Developer*innen, UX-, bzw. Design-Spezialist*innen und PMs, bzw. POs realisiert. nexum zeichnet verantwortlich für die Konzeption und Entwicklung der gesamten Architektur als Single Page Application auf Basis des bewährten Webframeworks "React". Durch die schnelleren Ladezeiten zeigt der Shop eine außergewöhnlich gute Performance. "Wir sind stolz darauf, maßgeblich an der Online-Performance des größten Online-Medien-Shops der Schweiz mitzuarbeiten. Das harmonische Gefühl beim Nutzen der mobilen Shop-Version sowie die neue Konzeption der gesamten Architektur als Single Page Application heben den E-Commerce-Auftritt unseres Kunden auf ein neues Level. Mit der Neuaufstellung bleibt Ex Libris digital flexibel und handlungsfähig für künftige Innovativ-Features", so Marie-Luise Isaak, Account Director bei nexum. Über die nexum AG:

nexum ist die Beratung und Agentur für Kommunikation, Interaktion und Transaktion im digitalen Zeitalter. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern und bietet diesen die komplette Bandbreite digitaler Services: Strategy & Innovation, Websites & Experience Platforms, Commerce Solutions, Digital Communication & Media, Data Intelligence & CRM, Software Architecture & Operation und Company Building. nexum zählt zu den Top 3 der größten inhabergeführten digitalen Fullservice-Dienstleister im deutschsprachigen Raum und beschäftigt über 250 Mitarbeitende an den Standorten in Köln (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Nürnberg und Paderborn sowie in Biel-Bienne, Zürich und Valencia. Zu den Kunden gehören unter anderem Adecco, apoBank, Braun, Claas, Coop Schweiz, Fresenius, Melitta und die Schweizerische Post. Mehr zur nexum unter: https://www.nexum.com/

nexum AG

Julia Lenz

Director Marketing & Corporate Communications

Vogelsanger Straße 321a, 50827 Köln

Tel.: +49 (221) 99886-238

julia.lenz@nexum.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.