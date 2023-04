Starr Insurance Companies gab heute bekannt, dass das Unternehmen ab dem 23. April ,Sachanlagen Technische Risiken' direkt über seine eigenen Versicherungsgesellschaften versichert, womit eine erfolgreiche 17-jährige Geschäftsbeziehung mit Chubb zum Abschluss gebracht wird.

Dieser Übergang des Starr-Geschäftsbereichs für komplexe Risiken und Energieanlagen auf die eigenen Versicherungsgesellschaften von Starr sollte sich für die Kunden ganz nahtlos gestalten. Die Kunden arbeiten weiterhin direkt mit dem Team von Starr-Branchenfachleuten zusammen, die denselben Ansatz zur Handhabung technischer Risiken einsetzen und dasselbe Kompetenz- und Kundendienstniveau bieten. Die einzige von den Kunden wahrgenommene Veränderung besteht darin, dass die Versicherungsgesellschaften von Starr bei der Ausstellung der Policen als Versicherer genannt werden.

"Wir versichern komplexe Risiken und Energieanlagen seit mehr als 55 Jahren", erklärte Richard Shaak, President, International Insurance and Starr Tech. "Wir danken Chubb für seine Unterstützung im Verlauf dieser Geschäftsbeziehung."

Über Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (bzw. "Starr") ist ein Marketingname für die operativen im Bereich Versicherung und Reise-Assistance tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft von C.V. Starr Co., Inc. und ihren Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf sechs Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherung sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungen, darunter für die Luft- und Seefahrt, den Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, auf Malta, in Singapur, Großbritannien und der Schweiz ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft. Das Lloyd's Syndicate von Starr wurde von Standard Poor's mit dem Rating "A+" (stark) bewertet.

Besuchen Sie uns unter www.starrcompanies.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005974/de/

