(Wiederholung: Die Überschrift wurde wegen eines Buchstabendrehers umformuliert. Im Text wurde im ersten Satz "für das Gesamtjahr" eingefügt.)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz wird nach dem guten ersten Quartal in seinen Hauptsparten etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Im Kerngeschäft mit Autos erwartet der Dax-Konzern nun die um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern am oberen Ende der Prognosespanne von 12 bis 14 Prozent, wie er am Freitag in Stuttgart mitteilte. Bei den Lieferwagen hebt das Management um Chef Ola Källenius den Ausblick auf 11 bis 13 Prozent operative Marge an, bisher standen 9 bis 11 Prozent Umsatzrendite im Plan. Für den Gesamtkonzern bleibt es bei den bisher anvisierten Zielen bei Umsatz, Ergebnis vor Zinsen und Steuern sowie für den Barmittelzufluss. Mercedes hatte bereits vergangene Woche vorläufige Zahlen vorgelegt und damit die Erwartungen von Analysten am Markt übertroffen./men/stk