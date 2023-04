Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 27 April 2023, Carnival Corporation purchased 99,755 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £6.36 per share. The highest price paid was £6.41 per share and the lowest price paid was £6.27 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 6.41 640.800 Min 6.27 626.600 99,755 6.3550 635.5031 Issuer name ISIN Intermediary name Intermediary Code Transaction Date Transaction Time Time Zone Volume Price Currency Platform

Code Transaction reference

number Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 8:31:15 BST 780 6.356 GBP XLON 03052759634TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 8:52:14 BST 617 6.406 GBP XLON 03052851068TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 8:52:15 BST 114 6.404 GBP XLON 03052851128TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 8:53:41 BST 323 6.404 GBP XLON 03052857538TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 9:00:17 BST 338 6.408 GBP XLON 03052882707TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 9:01:25 BST 301 6.396 GBP XLON 03052886920TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 9:07:08 BST 122 6.378 GBP XLON 03052912459TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 9:07:08 BST 276 6.378 GBP XLON 03052912457TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 9:07:08 BST 316 6.376 GBP XLON 03052912460TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 9:21:55 BST 705 6.372 GBP XLON 03052973394TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 9:54:11 BST 86 6.388 GBP XLON 03053106820TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 9:54:11 BST 92 6.388 GBP XLON 03053106821TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 9:57:26 BST 109 6.402 GBP XLON 03053117295TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:05:28 BST 99 6.39 GBP XLON 03053145893TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:07:51 BST 87 6.396 GBP XLON 03053155776TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:07:54 BST 115 6.396 GBP XLON 03053156081TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:11:43 BST 115 6.368 GBP XLON 03053167522TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:18:32 BST 98 6.378 GBP XLON 03053185643TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:41:02 BST 73 6.39 GBP XLON 03053250841TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:41:02 BST 111 6.392 GBP XLON 03053250842TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:41:02 BST 158 6.392 GBP XLON 03053250843TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:41:02 BST 206 6.39 GBP XLON 03053250844TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:57:34 BST 265 6.38 GBP XLON 03053312269TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 10:58:04 BST 372 6.376 GBP XLON 03053313453TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 11:04:49 BST 322 6.378 GBP XLON 03053332890TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 11:40:53 BST 120 6.354 GBP XLON 03053441913TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 11:40:53 BST 188 6.354 GBP XLON 03053441914TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 11:40:53 BST 200 6.354 GBP XLON 03053441912TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 12:10:39 BST 100 6.362 GBP XLON 03053534387TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 12:10:39 BST 282 6.362 GBP XLON 03053534388TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 12:10:39 BST 301 6.362 GBP XLON 03053534389TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 12:18:45 BST 111 6.36 GBP XLON 03053555372TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 12:18:45 BST 397 6.36 GBP XLON 03053555373TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 12:21:04 BST 355 6.346 GBP XLON 03053560871TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 12:39:14 BST 235 6.348 GBP XLON 03053616552TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:00:17 BST 294 6.364 GBP XLON 03053669100TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:00:17 BST 417 6.364 GBP XLON 03053669101TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:14:21 BST 650 6.372 GBP XLON 03053701935TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:18:05 BST 279 6.376 GBP XLON 03053710109TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:18:06 BST 384 6.374 GBP XLON 03053710110TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:36:34 BST 24 6.394 GBP XLON 03053755181TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:36:34 BST 277 6.394 GBP XLON 03053755182TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:38:12 BST 1,343 6.382 GBP XLON 03053759818TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:38:50 BST 3 6.37 GBP XLON 03053761217TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:39:43 BST 6 6.37 GBP XLON 03053763309TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:47:48 BST 92 6.392 GBP XLON 03053787945TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:47:55 BST 31 6.392 GBP XLON 03053788175TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:48:24 BST 1,388 6.39 GBP XLON 03053789249TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:54:47 BST 353 6.388 GBP XLON 03053810945TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 13:57:05 BST 1,384 6.388 GBP XLON 03053819200TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:00:05 BST 126 6.386 GBP XLON 03053830221TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:00:32 BST 3 6.386 GBP XLON 03053831757TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:00:32 BST 28 6.386 GBP XLON 03053831753TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:00:32 BST 97 6.386 GBP XLON 03053831756TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:00:32 BST 100 6.386 GBP XLON 03053831754TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:00:32 BST 100 6.386 GBP XLON 03053831758TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:00:32 BST 100 6.386 GBP XLON 03053831759TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:00:32 BST 103 6.386 GBP XLON 03053831780TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:00:32 BST 357 6.386 GBP XLON 03053831781TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:00:32 BST 1,120 6.386 GBP XLON 03053831755TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:04:16 BST 35 6.378 GBP XLON 03053842634TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:04:16 BST 300 6.378 GBP XLON 03053842633TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:04:16 BST 343 6.376 GBP XLON 03053842635TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:08:55 BST 92 6.37 GBP XLON 03053861811TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:08:55 BST 231 6.37 GBP XLON 03053861805TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:21:52 BST 279 6.372 GBP XLON 03053915286TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:23:32 BST 301 6.37 GBP XLON 03053920371TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:23:32 BST 555 6.37 GBP XLON 03053920370TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:02 BST 1 6.396 GBP XLON 03053937936TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:05 BST 25 6.396 GBP XLON 03053938153TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:05 BST 102 6.396 GBP XLON 03053938154TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:05 BST 390 6.396 GBP XLON 03053938155TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:06 BST 118 6.384 GBP XLON 03053938186TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:06 BST 150 6.384 GBP XLON 03053938185TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:08 BST 105 6.388 GBP XLON 03053938306TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:08 BST 311 6.388 GBP XLON 03053938305TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:16 BST 92 6.396 GBP XLON 03053938813TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:16 BST 280 6.396 GBP XLON 03053938812TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:30 BST 10 6.396 GBP XLON 03053939455TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:30 BST 276 6.396 GBP XLON 03053939454TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:44 BST 53 6.38 GBP XLON 03053940042TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:30:44 BST 300 6.38 GBP XLON 03053940041TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:31:24 BST 146 6.404 GBP XLON 03053941750TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:31:27 BST 99 6.404 GBP XLON 03053941851TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:31:59 BST 98 6.4 GBP XLON 03053943313TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:32:53 BST 265 6.404 GBP XLON 03053945902TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:32:56 BST 271 6.4 GBP XLON 03053945989TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:32:56 BST 330 6.402 GBP XLON 03053945988TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:32:57 BST 381 6.394 GBP XLON 03053946034TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:33:17 BST 416 6.394 GBP XLON 03053947546TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:33:25 BST 362 6.384 GBP XLON 03053948013TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:33:36 BST 268 6.382 GBP XLON 03053948434TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:34:03 BST 1 6.372 GBP XLON 03053949785TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:34:03 BST 354 6.372 GBP XLON 03053949784TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:34:35 BST 108 6.378 GBP XLON 03053951594TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:34:35 BST 175 6.378 GBP XLON 03053951599TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:35:06 BST 273 6.376 GBP XLON 03053953265TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:35:06 BST 284 6.378 GBP XLON 03053953264TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:36:00 BST 302 6.376 GBP XLON 03053956471TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:36:12 BST 28 6.368 GBP XLON 03053957276TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:36:12 BST 297 6.368 GBP XLON 03053957275TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:36:42 BST 14 6.38 GBP XLON 03053959986TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:38:11 BST 300 6.388 GBP XLON 03053966680TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:38:11 BST 865 6.388 GBP XLON 03053966681TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:39:03 BST 5 6.402 GBP XLON 03053969924TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:39:03 BST 300 6.402 GBP XLON 03053969922TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:39:03 BST 300 6.402 GBP XLON 03053969923TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:39:12 BST 267 6.392 GBP XLON 03053970528TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:41:32 BST 9 6.384 GBP XLON 03053978858TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:41:35 BST 5 6.384 GBP XLON 03053979375TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:42:56 BST 146 6.366 GBP XLON 03053984123TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:42:56 BST 277 6.366 GBP XLON 03053984122TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:43:37 BST 77 6.358 GBP XLON 03053986982TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:43:37 BST 300 6.358 GBP XLON 03053986981TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:45:00 BST 143 6.36 GBP XLON 03053992141TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:45:00 BST 300 6.36 GBP XLON 03053992132TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:45:00 BST 300 6.36 GBP XLON 03053992136TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:45:19 BST 71 6.352 GBP XLON 03053993403TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:45:19 BST 331 6.352 GBP XLON 03053993404TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:47:22 BST 123 6.372 GBP XLON 03054000223TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:47:22 BST 300 6.372 GBP XLON 03054000221TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:47:22 BST 300 6.372 GBP XLON 03054000222TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:48:12 BST 140 6.35 GBP XLON 03054004930TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:48:12 BST 188 6.35 GBP XLON 03054004931TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:51:20 BST 102 6.384 GBP XLON 03054015149TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:51:20 BST 164 6.384 GBP XLON 03054015147TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:51:20 BST 300 6.384 GBP XLON 03054015148TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:51:59 BST 602 6.396 GBP XLON 03054017075TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:54:26 BST 220 6.404 GBP XLON 03054025453TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:54:26 BST 298 6.404 GBP XLON 03054025448TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 14:56:11 BST 305 6.394 GBP XLON 03054030447TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:04:17 BST 27 6.39 GBP XLON 03054059962TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:05:41 BST 101 6.386 GBP XLON 03054064808TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:05:41 BST 260 6.386 GBP XLON 03054064809TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:07:21 BST 285 6.386 GBP XLON 03054070767TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:07:45 BST 111 6.374 GBP XLON 03054072076TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:07:45 BST 111 6.374 GBP XLON 03054072078TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:07:45 BST 129 6.374 GBP XLON 03054072075TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:07:45 BST 323 6.376 GBP XLON 03054072077TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:07:46 BST 28 6.374 GBP XLON 03054072083TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:07:51 BST 100 6.368 GBP XLON 03054072460TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:07:51 BST 449 6.368 GBP XLON 03054072461TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:10:05 BST 21 6.352 GBP XLON 03054080419TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:12:41 BST 111 6.36 GBP XLON 03054089995TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:12:41 BST 142 6.36 GBP XLON 03054089992TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:12:41 BST 537 6.36 GBP XLON 03054089997TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:12:41 BST 838 6.36 GBP XLON 03054089999TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:15:57 BST 298 6.388 GBP XLON 03054102058TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:17:41 BST 110 6.36 GBP XLON 03054108115TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:17:41 BST 143 6.362 GBP XLON 03054108113TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:17:41 BST 300 6.362 GBP XLON 03054108112TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:17:41 BST 443 6.36 GBP XLON 03054108114TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:18:15 BST 76 6.354 GBP XLON 03054110189TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:18:15 BST 100 6.354 GBP XLON 03054110188TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:18:15 BST 163 6.354 GBP XLON 03054110187TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:20:13 BST 161 6.36 GBP XLON 03054116858TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:20:13 BST 300 6.36 GBP XLON 03054116857TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:20:13 BST 300 6.36 GBP XLON 03054116859TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:20:13 BST 300 6.36 GBP XLON 03054116860TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:20:13 BST 300 6.36 GBP XLON 03054116861TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:20:18 BST 95 6.36 GBP XLON 03054117098TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:20:18 BST 95 6.36 GBP XLON 03054117101TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:20:18 BST 147 6.36 GBP XLON 03054117099TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:20:18 BST 218 6.36 GBP XLON 03054117100TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:21:20 BST 2 6.35 GBP XLON 03054121287TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:21:20 BST 7 6.352 GBP XLON 03054121289TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:21:20 BST 28 6.35 GBP XLON 03054121285TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:21:20 BST 300 6.35 GBP XLON 03054121286TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:21:20 BST 300 6.352 GBP XLON 03054121288TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:20 BST 58 6.344 GBP XLON 03054140014TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:20 BST 58 6.344 GBP XLON 03054140037TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:20 BST 300 6.344 GBP XLON 03054140019TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:20 BST 300 6.344 GBP XLON 03054140024TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:20 BST 300 6.344 GBP XLON 03054140028TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:20 BST 300 6.344 GBP XLON 03054140033TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:22 BST 26 6.34 GBP XLON 03054140304TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:22 BST 100 6.34 GBP XLON 03054140303TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:22 BST 100 6.34 GBP XLON 03054140305TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:22 BST 100 6.34 GBP XLON 03054140308TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:22 BST 100 6.34 GBP XLON 03054140312TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:22 BST 100 6.34 GBP XLON 03054140316TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:22 BST 100 6.34 GBP XLON 03054140358TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:22 BST 100 6.34 GBP XLON 03054140360TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:22 BST 200 6.34 GBP XLON 03054140359TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:23 BST 79 6.34 GBP XLON 03054140364TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:23:23 BST 100 6.34 GBP XLON 03054140363TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:25:23 BST 137 6.348 GBP XLON 03054153697TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:25:24 BST 374 6.348 GBP XLON 03054153700TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:26:51 BST 280 6.344 GBP XLON 03054163435TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:30:30 BST 99 6.334 GBP XLON 03054186082TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:30:30 BST 300 6.334 GBP XLON 03054186081TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:31:14 BST 331 6.33 GBP XLON 03054189377TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:37:33 BST 59 6.33 GBP XLON 03054222308TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:37:33 BST 84 6.33 GBP XLON 03054222310TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:37:33 BST 234 6.33 GBP XLON 03054222309TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:38:31 BST 69 6.33 GBP XLON 03054226137TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:39:13 BST 134 6.324 GBP XLON 03054228715TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:39:13 BST 287 6.324 GBP XLON 03054228713TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:39:13 BST 287 6.324 GBP XLON 03054228714TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:40:06 BST 365 6.312 GBP XLON 03054234875TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:41:09 BST 55 6.302 GBP XLON 03054240655TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:41:09 BST 300 6.302 GBP XLON 03054240654TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:41:28 BST 117 6.3 GBP XLON 03054244320TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:41:28 BST 215 6.3 GBP XLON 03054244319TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:42:26 BST 70 6.294 GBP XLON 03054249701TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:42:26 BST 382 6.294 GBP XLON 03054249700TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:43:38 BST 10 6.292 GBP XLON 03054258392TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:43:38 BST 150 6.292 GBP XLON 03054258386TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:43:38 BST 150 6.292 GBP XLON 03054258387TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:43:46 BST 2 6.292 GBP XLON 03054259154TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:43:46 BST 271 6.292 GBP XLON 03054259149TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:43:47 BST 54 6.292 GBP XLON 03054259221TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:49:43 BST 117 6.29 GBP XLON 03054292694TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:51:22 BST 100 6.282 GBP XLON 03054302684TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:55:11 BST 100 6.27 GBP XLON 03054322320TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:55:11 BST 259 6.27 GBP XLON 03054322330TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/27/2023 15:55:11 BST 300 6.27 GBP XLON 03054322324TRLO1