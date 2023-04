DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Wegen des Feiertags zum ersten Mai ruht der Börsenhandel in Belgien, China, Deutschland (Aktien), Deutschland (Eurex), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea.

TAGESTHEMA

Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Luxusautos hat Mercedes-Benz im ersten Quartal einen hohen Umsatz- und Gewinnzuwachs beschert. Der DAX-Konzern blickt daher auf das Gesamtjahr etwas optimistischer als bisher: Während der Konzernausblick bekräftigt wurde, dürfte im Kerngeschäft das obere Ende der bisherigen Prognosespanne bei der Rendite erreicht werden. Im Vans-Geschäft, wo die Schwaben im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen haben, wurde der Margenausblick spürbar erhöht. Mercedes-Benz sieht den Konzernumsatz für 2023 weiter auf Vorjahresniveau. Das EBIT werde weiter leicht unter 2022 und der Free Cash Flow im Industriegeschäft auf Vorjahresniveau erwartet. Bei Cars wird die bereinigte Rendite nun am oberen Ende der Spanne 12 bis 14 Prozent erwartet. Bei Vans rechnet der Konzern nun mit einer bereinigten Rendite von 11 bis 13 (bisher 9 bis 11) Prozent.

TAGESTHEMA II

Die Prosiebensat1 Media SE will künftig deutlich weniger Dividenden zahlen. Für 2022 sollen es nur noch 5 Cent sein nach 80 ein Jahr zuvor. Bei der Ausschüttung sollen künftig auch der Verschuldungsgrad und die Investitionserfordernisse in das operative Geschäft berücksichtigt werden. Die Bezugsgröße für Dividendenzahlungen bleibt der bereinigte Konzernjahresüberschuss. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass Martin Mildner zum 1. Mai das Amt des Finanzvorstands übernimmt.

BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj22 ggVj Gj22 ggVj Gj21 Umsatz 4.163 -7% 4.173 -7% 4.495 EBITDA bereinigt 678 -19% 653 -22% 841 Erg. nach Steuern/Dritten bereinigt 301 -18% 285 -22% 365 Operative "Free Cashflow" bereinigt 492 -18% -- -- 599 Dividende je Aktie 0,05 -94% 0,64 -20% 0,80 ===

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro;

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (08:15 PK)

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q

07:30 FR/Remy Cointreau SA, Jahresumsatz

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q

08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Bayer AG, HV

10:00 DE/Merck KGaA, HV

10:00 DE/Kuka AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK)

11:00 DE/Atoss Software AG, HV

11:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV

12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

17:45 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

DE/Allgeier SE, ausführliches Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Henkel AG & Co KG, Umsatz 1Q

DE/Encavis AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

BASF 3,40 EUR Continental AG 1,50 EUR Deutz AG 0,15 EUR Gea 0,95 EUR MPC Münchmeyer Petersen 0,20 EUR ASML 1,69 EUR Engie 1,40 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: 1. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj zuvor: 4. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,5% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch März PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/-4,1% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+5,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+6,7% gg Vj - DE 08:00 Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: -0,9% gg Vm/-3,6% gg Vj zuvor: -2,4% gg Vm/+2,8% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: +16.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,6% 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,2% gg Vq 4. Quartal: -0,4% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,3% gg Vj 4. Quartal: +0,9% gg Vj 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,3% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+7,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+7,6% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+7,8% gg Vj - ES 09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+2,7% gg Vj 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+2,7% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +3,5% gg Vj zuvor: +3,1% gg Vj - IT 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,3% gg Vj 4. Quartal: -0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj - US 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/ +4,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/ +4,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 43,5 zuvor: 43,8 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April PROGNOSE: 63,5 1. Umfrage: 63,5 zuvor: 62,0

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.990,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.150,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.217,25 -0,1% Nikkei-225 28.732,21 +1,0% Schanghai-Composite 3.306,15 +0,6% Hang-Seng-Index 19.971,93 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 134,28% +35 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.800,45 +0,0% DAX-Future 16.004,00 +0,9% XDAX 15.880,26 +0,9% MDAX 27.608,19 +0,5% TecDAX 3.252,05 -0,1% EuroStoxx50 4.358,05 +0,2% Stoxx50 4.029,96 +0,1% Dow-Jones 33.826,16 +1,6% S&P-500-Index 4.135,35 +2,0% Nasdaq-Comp. 12.142,24 +2,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,93% -75

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden im Plus erwartet. Die Richtung geben die Wall Street und die Börsen in Asien vor, nachdem große US-Technologiewerte mehrheitlich mit den Quartalszahlen überzeugt hatten. "Sie liefern Überraschungen und übertreffen die Erwartungen", sagt ein Investmentstratege. Allerdings steht mit dem Feiertag am Montag ein langes Wochenende vor der Tür. Von daher ist nicht auszuschließen, dass Investoren nahe dem DAX-Jahreshoch ihr Risiko minimieren und verkaufen. Händler halten daher Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende für denkbar im Sitzungsverlauf.

Rückblick: Kaum verändert - Einzelwerte erhielten Impulse von der Bilanzsaison, die Indizes traten jedoch auf der Stelle. Dies ließ vermuten, dass es je nach Nachrichtenlage zu Umschichtungen bei Einzelwerten oder innerhalb von Sektoren kam, allerdings kein Geld den Weg an die Börse fand - oder eben abgezogen wurde. Im Rahmen der Erwartungen bewegten sich die Umsatzzahlen von Air Liquide (+1,0%). Bei Schneider Electric ging es knapp 4 Prozent aufwärts nach Zahlenausweis, der einhellig gelobt wurde.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Deutsche Börse fielen um 7,7 Prozent. Nach guten Erstquartalszahlen gab der Börsenbetreiber den Kauf von Simcorp bekannt. Im Handel sprach man von einer teuren Übernahme. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Deutschen Bank (+2,5%) lag laut Citi 5 Prozent über dem Konsens. Als durchwachsen wurden die Geschäftszahlen der Fondstochter DWS (-2,1%) eingestuft. In den finalen Geschäftszahlen der BASF (-4,3%) bemängelten Marktteilnehmer die Entwicklung des Cashflows. Für Fielmann ging es nach Zahlenausweis um 7,9 Prozent nach oben. Die DZ Bank merkte an, dass die Kunden zu Fielmann zurückkehrten. Von sehr schwachen Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf Aixtron (-8,9%). Bei Hellofresh (+1,7%) lobten Händler das bereinigte EBIT. Die Analysten der Citi stellten das Kundenwachstum positiv heraus. Bei Delivery Hero (+10%) leistete das Management nach Zahlenausweis über den Tag viel Aufklärungsarbeit und verhalf so der Aktie zu einem Tagesswing von knapp 20 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Prosiebensat1 wurde 15 Prozent niedriger getaxt. Der Medienkonzern will künftig deutlich weniger Dividenden zahlen.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Rückenwind kam von überzeugenden Quartalszahlen aus dem Technologiesektor, die enttäuschend ausgefallene BIP-Daten etwas in den Hintergrund drängten. Die US-Wirtschaft wuchs nur etwa halb so stark wie angenommen. Allerdings hatte sich der Preisauftrieb beschleunigt, was für weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation sprach. Dem standen aber positive wöchentliche Arbeitsmarktdaten gegenüber. Mit Meta Platforms (+13,9%) hat ein weiteres Technikunternehmen positiv überrascht. Die Zahlen von Ebay (+5,1%) kamen auch gut an. Caterpillar hat überraschend gut abgeschnitten und weiteres Wachstum angekündigt. Die Aktie fiel jedoch um 0,9 Prozent. Anleger sorgten sich, dass eine Wirtschaftsschwäche das Unternehmen doch ausbremsen könnte. Geschäftszahlen und Ausblick von Merck & Co (+1,5%) lagen ebenfalls über Erwartungen. Dagegen hatte Abbvie (-8,0%) weniger verdient als erwartet. Honeywell (+4,0%) hatte bei der Vorlage starker Zahlen den Ausblick angehoben. American Airlines (+1,1%) hatte das erste Auftaktquartal seit vier Jahren mit einem Gewinn abgeschlossen. Mastercard reagierten mit einem Plus von 1,9 Prozent auf die Quartalszahlen. Nach einer Gewinnwarnung sackte die Aktie des Chipherstellers Impinj um 39,1 Prozent ab.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,09 +14,8 3,94 -33,2 5 Jahre 3,59 +9,0 3,50 -40,9 7 Jahre 3,57 +9,6 3,47 -40,2 10 Jahre 3,53 +7,7 3,45 -35,5 30 Jahre 3,76 +4,8 3,71 -21,5

Die Renditen zogen an. Händler verwiesen auf die Erwartung weiter steigender Zinsen, unter anderem aufgrund der nach wie vor guten Beschäftigungslage in den USA und der BIP-Preiskomponente.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1014 -0,1% 1,1026 1,1018 +2,9% EUR/JPY 148,42 +0,5% 147,63 147,64 +5,8% EUR/CHF 0,9855 +0,1% 1,1195 0,9870 -0,4% EUR/GBP 0,8823 -0,0% 0,8823 0,8826 -0,3% USD/JPY 134,76 +0,6% 133,90 134,00 +2,8% GBP/USD 1,2483 -0,1% 1,2495 1,2480 +3,2% USD/CNH 6,9264 -0,1% 6,9303 6,9376 -0,0% Bitcoin BTC/USD 29.504,56 -0,5% 29.656,03 29.048,02 +77,7%

Der Dollar zeigte sich nach dem schwächer als erwartet ausgefallen BIP und der anhaltend hohen Inflation stabil - der Dollar-Index notierte gut behauptet. Die Daten sprächen für weitere Zinsmaßnahmen der Fed zur Bekämpfung der Inflation, hieß es.

Der Dollar bleibt auch am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft gefragt, der Dollarindex gewinnt weitere 0,2 Prozent. Der Euro kommt entsprechend etwas zurück. Die aktuelle Datenlage habe die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung durch die Fed eher gestärkt, heißt es im Handel. Zwar sei das US-BIP auf den ersten Blick schwach ausgefallen, aber die Konsumausgaben blieben stark, urteilt Corpay-Analyst Karl Schamotta. Zudem gebe es erste Anzeichen, dass die Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitslose sänken. Dies untermauere eine weiterhin starke Wachstumsdynamik der US-Wirtschaft.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,26 74,76 +0,7% +0,50 -6,2% Brent/ICE 79,02 78,37 +0,8% +0,65 -6,9%

Die Ölpreise zeigten sich nach dem kräftigen Preisrückgang des Vortages etwas fester. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 0,8 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung auf die Verluste. Konjunktur- und Nachfragesorgen dürften den Ölpreis jedoch bremsen, hieß es von Marktteilnehmern.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.987,62 1.987,58 +0,0% +0,04 +9,0% Silber (Spot) 24,95 24,98 -0,1% -0,03 +4,1% Platin (Spot) 1.084,18 1.082,00 +0,2% +2,18 +1,5% Kupfer-Future 3,89 3,86 +0,7% +0,03 +2,1%

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) hat eine Überprüfung ihrer Geldpolitik angekündigt. Ihre Zinsziele ließ die japanische Notenbank aber unverändert, da die Inflation voraussichtlich bald unter 2 Prozent fallen werde. Bei der ersten geldpolitischen Sitzung des neuen Gouverneurs Kazuo Ueda beschloss die BoJ, die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei 0,5 Prozent zu belassen und den Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent zu halten.

USA/RUSSLAND/IRAN

Wegen des Vorwurfs der "Geiselnahme" von US-Bürgern haben die USA neue Sanktionen gegen den russischen Inlandsgeheimdienst FSB und den Geheimdienst der Iranischen Revolutionsgarden verhängt. Die beiden Geheimdienste seien verantwortlich für die "Geiselnahme oder unrechtmäßige Inhaftierung von US-Bürgern im Ausland", erklärte das US-Finanzministerium.

COVESTRO

Nach einem Gewinneinbruch um fast zwei Drittel zu Jahresbeginn rechnet Covestro für 2023 insgesamt mit einem erheblich geringeren Rückgang. Das EBITDA werde zwischen 1,1 und 1,6 Milliarden Euro liegen, so der Kunststoffkonzern. In der Mitte der Spanne entspräche das einem Minus von 16 Prozent. 2022 waren operativ 1,61 Milliarden Euro Gewinn erzielt worden.

FUCHS PETROLUB

hat im ersten Quartal dank einer starken Entwicklung in Europa sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis prozentual zweistellig gesteigert. Rückenwind erhielt der Schmierstoffhersteller auch von höheren Preisen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. In den ersten drei Monaten kletterte der Umsatz um 16 Prozent auf 936 Millionen Euro. Das EBIT stieg um 11 Prozent auf 103 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente Fuchs mit 73 Millionen Euro 9 Prozent mehr. Analysten hatten dem Unternehmen beim Umsatz etwas weniger zugetraut, beim Ergebnis traf Fuchs die Markterwartungen.

WACKER CHEMIE

hat im ersten Quartal operativ und unter dem Strich weniger verdient und umgesetzt. Dabei landete der Chemiekonzern am oberen Rand der im März ausgegebenen Indikationen. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich der MDAX-Konzern auf Kurs. Auch die Mittelfristziele bis 2030 bekräftigte Wacker. Im abgelaufenen Quartal sank der operative Gewinn um gut 56 Prozent auf 281 Millionen Euro. Er lag damit marginal oberhalb der Spanne von 250 bis 280 Millionen Euro, die Wacker Chemie selbst für das erste Quartal in Aussicht gestellt hatte.

TUI

S&P Global Ratings hat die Bonität der Tui AG von "B-" auf "B" angehoben und das Rating von der Beobachtungsliste genommen.

DEUTSCHE BAHN

Im Tarifkonflikt mit der Bahn droht die Eisenbahngewerkschaft EVG mit längeren Streiks als bisher. "Die nächsten Streiks werden länger dauern", sagte Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay.

CARREFOUR

hat mit der belgischen Louis Delhaize Group eine Vereinbarung über die Übernahme ihrer Aktivitäten in Rumänien unterzeichnet. Durch diesen Schritt wird Carrefour im Rahmen seiner Expansionsbestrebungen in dem Land zusätzlich 2.400 Mitarbeiter beschäftigen.

PERNOD RICARD

will ungeachtet internationaler Kritik weiter alkoholische Getränke nach Russland liefern. Dadurch solle die lokale Belegschaft geschützt werden, sagte Konzernchef Alexandre Ricard am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Ausgenommen sei lediglich die schwedische Wodka-Marke Absolut.

SAINT-GOBAIN

hat ihren Umsatz im ersten Quartal gesteigert und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Alle Geschäftsbereiche schafften ein preisbedingtes Wachstum. Der Quartalsumsatz des französischen Baustoffunternehmens stieg auf 12,41 Milliarden Euro, was einem flächenbereinigten Anstieg von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Entwicklung übertraf die Erwartungen der von FactSet befragten Analysten, die mit einem Umsatz von 12,26 Milliarden Euro gerechnet hatten.

AMGEN

hat im ersten Quartal trotz rückläufiger Umsätze mehr verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr erhöhte das Biotechnikunternehmen.

AMAZON

hat im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen wieder einen Milliardengewinn erzielt und die Markterwartungen teils deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg auf 127,4 Milliarden von 116,44 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Factset nur mit 124,6 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Der Nettogewinn belief sich in diesem Quartal auf 3,17 Milliarden Dollar oder 0,31 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Verlust von knapp 4 Milliarden Dollar oder 0,38 Dollar je Anteil vor einem Jahr.

INTEL

Der Chiphersteller hat im ersten Quartal angesichts deutlich rückläufiger PC-Verkäufe einen Milliardenverlust verzeichnet. Allerdings signalisierte der US-Konzern, dass die Chipnachfrage die Talsohle erreicht haben könnte. Die Umsatzschätzung für das zweite Quartal liegt leicht über der Prognose von Analysten. Die Intel Corp wies für die Monate Januar bis März einen Nettoverlust von 2,76 Milliarden US-Dollar aus. Im Vorjahr hatte Intel noch 8,11 Milliarden verdient.

MONDELEZ

Eine solide weltweite Nachfrage und höhere Preise haben dem US-Snackkonzern im ersten Quartal einen kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg beschert. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Analysten und hob die Prognose für das Gesamtjahr an.

SNAP

verbuchte im ersten Quartal rückläufige Umsätze und rechnet nur mit einer langsamen Erholung. Der Umsatz ging im Auftaktquartal um 7 Prozent auf 988,6 Millionen US-Dollar zurück.

T-MOBILE US

hat im ersten Quartal trotz etwas niedrigeren Umsätzen deutlich mehr verdient und die Gewinnerwartungen übertroffen. Der Nettogewinn lag bei 1,94 Milliarden US-Dollar bzw. 1,58 Dollar je Aktie, verglichen mit 713 Millionen Dollar oder 0,57 Dollar je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn von 1,27 Dollar je Anteilsschein gerechnet. Der Umsatz sank jedoch um 2,4 Prozent auf 19,63 Milliarden Dollar. Analysten hatten hier 19,83 Milliarden Dollar prognostiziert.

