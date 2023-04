Auch zum Franken hat sich der Euro seit dem Vorabend kaum bewegt, wie der aktuelle Kurs von 0,9853 zeigt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitagmorgen über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1015 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken hat sich der Euro seit dem Vorabend kaum bewegt, wie der aktuelle Kurs von 0,9853 zeigt. Der US-Dollar kostet aktuell 0,8944 Franken und bewegt sich damit ebenfalls aufdem Niveau vom...

Den vollständigen Artikel lesen ...