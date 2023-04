Die Zurich-Versicherungsgruppe bestätigt die deutliche Verbesserung ihrer finanziellen Position.Zürich - Die Zurich-Versicherungsgruppe bestätigt die deutliche Verbesserung ihrer finanziellen Position. Per Anfang 2023 belief sich die Quote des Schweizer Solvenztests (SST) auf 267 Prozent verglichen mit 212 Prozent im Jahr davor. Der Anstieg widerspiegle die steigenden Zinssätze in allen Währungen sowie eine starke zugrunde liegende Kapitalbildung, heisst es in einer Mitteilung der Zurich...

