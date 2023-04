DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Wegen des Feiertags zum Ersten Mai ruht der Börsenhandel in Belgien, China, Deutschland (Aktien), Deutschland (Eurex), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea.

TAGESTHEMA

Amazon hat im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen wieder einen Milliardengewinn erzielt und die Markterwartungen teils deutlich übertroffen. Nach ersten kräftigen Zugewinnen von bis zu 10 Prozent gab die Aktie im nachbörslichen Handel ab, nachdem der Konzern in einer Telefonkonferenz über ein nachlassendes Wachstum in Cloud-Geschäft berichtet hatte. Das Papier verlor nachbörslich gut 2 Prozent. Amazon Web Services (AWS) verzeichnete im April nur noch ein Umsatzwachstum von 11 Prozent. Im ersten Quartal war der Umsatz der Sparte noch um 16 Prozent gestiegen, was auf Quartalsbasis das schwächste Wachstum seit 2015 darstellte, als Amazon die Einheit erstmals separat auswies.

"AWS ist im Moment der wichtigste Treiber für die Aktie angesichts der Profitabilität und des Wachstums in der Vergangenheit", sagte Analyst Andrew Lipsman von Insider Intelligence. "Amazons künftige Bewertung hat sehr viel damit zu tun, wie das Geschäft abschneidet." Der Gesamtumsatz des Tech-Giganten stieg im ersten Quartal auf 127,4 Milliarden von 116,44 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Factset nur mit 124,6 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Der Nettogewinn belief sich auf 3,17 Milliarden Dollar oder 0,31 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Verlust von knapp 4 Milliarden Dollar oder 0,38 Dollar je Anteil vor einem Jahr. Das war damals der erste Quartalsverlust des Konzerns seit sieben Jahren. Somit übertraf auch das Nettoergebnis von Amazon die Erwartungen der Analysten, die nur mit 2,2 Milliarden Dollar oder 0,21 Cent je Aktie gerechnet hatten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis

12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/ +4,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/ +4,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 43,5 zuvor: 43,8 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April PROGNOSE: 63,5 1. Umfrage: 63,5 zuvor: 62,0

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.153,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.225,75 -0,0% Nikkei-225 28.742,99 +1,0% Hang-Seng-Index 19.973,07 +0,7% Kospi 2.495,67 -0,0% Shanghai-Composite 3.308,62 +0,7% S&P/ASX 200 7.303,00 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Nach äußerst starken Vorgaben der Wall Street laufen die Börsen in Ostasien und Australien aufwärts. Nach starken Geschäftszahlen von US-Technologiegiganten, zuletzt Meta Platforms, hatte der Nasdaq-Composite 2,4 Prozent zugelegt. Etwas gebremst wird die Euphorie durch Amazon-Zahlen vom späten Donnerstag, die eine Verlangsamung des Wachstums im Cloud-Geschäft aufgezeigt haben. Dagegen hatte Intel, ebenfalls am späten Donnerstag, starke Geschäftszahlen vorzuweisen. Allmählich macht sich aber auch Vorsicht vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kommende Woche breit, bei der mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet wird. Gewinne von 0,7 Prozent verzeichnet der Nikkei-225 in Japan, wo starke Unternehmenszahlen dem Index nach oben verhelfen. Daneben stehen die Aussagen der Bank of Japan in den Fokus. Die Bank kündigte eine Überprüfung der Geldpolitik an, ließ aber ihre Zinsziele unverändert, da die Inflation voraussichtlich bald unter 2 Prozent fallen werde. Zuvor hatten Verbraucherpreise aber eine Beschleunigung angezeigt, was die Bank unter einen gewissen Druck setzt. Die Industrieproduktion ist gegenüber dem Vormonat gestiegen.

Auch in Schanghai wird der Leitindex (+0,7%) von starken Unternehmenszahlen beflügelt. In Hongkong geht es nach dem Abschwung der jüngsten Wochen um 0,9 Prozent nach oben. Laut Sealand Securities könne der Erholungstrend anhalten und in den kommenden zwei Monaten könnten Gewinne aufgebaut werden. Die von der Wiederöffnung in China getriebene Erholung liefere eine deutliche Unterstützung für die in Hongkong gelisteten Unternehmen, sagt das Haus. In Südkorea hat der Kospi leicht ins Minus gedreht, nachdem er zunächst der von Techwerten getriebenen Rally an der Wall Street gefolgt war.

US-NACHBÖRSE

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.826,16 +1,6% 524,29 +2,1% S&P-500 4.135,35 +2,0% 79,36 +7,7% Nasdaq-Comp. 12.142,24 +2,4% 287,89 +16,0% Nasdaq-100 13.160,03 +2,8% 353,54 +20,3% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 689 Mio 846 Mio Gewinner 2.342 1.011 Verlierer 636 1.969 Unverändert 101 131

Sehr fest - Rückenwind kam von überzeugenden Quartalszahlen aus dem Technologiesektor, die enttäuschend ausgefallene BIP-Daten etwas in den Hintergrund drängten. Die US-Wirtschaft wuchs nur etwa halb so stark wie angenommen. Allerdings hatte sich der Preisauftrieb beschleunigt, was für weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation sprach. Dem standen aber positive wöchentliche Arbeitsmarktdaten gegenüber. Mit Meta Platforms (+13,9%) hat ein weiteres Technikunternehmen positiv überrascht. Die Zahlen von Ebay (+5,1%) kamen auch gut an. Caterpillar hat überraschend gut abgeschnitten und weiteres Wachstum angekündigt. Die Aktie fiel jedoch um 0,9 Prozent. Anleger sorgten sich, dass eine Wirtschaftsschwäche das Unternehmen doch ausbremsen könnte. Geschäftszahlen und Ausblick von Merck & Co (+1,5%) lagen ebenfalls über Erwartungen. Dagegen hatte Abbvie (-8,0%) weniger verdient als erwartet. Honeywell (+4,0%) hatte bei der Vorlage starker Zahlen den Ausblick angehoben. American Airlines (+1,1%) hatte das erste Auftaktquartal seit vier Jahren mit einem Gewinn abgeschlossen. Mastercard reagierten mit einem Plus von 1,9 Prozent auf die Quartalszahlen. Nach einer Gewinnwarnung sackte die Aktie des Chipherstellers Impinj um 39,1 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,09 +14,8 3,94 -33,2 5 Jahre 3,59 +9,0 3,50 -40,9 7 Jahre 3,57 +9,6 3,47 -40,2 10 Jahre 3,53 +7,7 3,45 -35,5 30 Jahre 3,76 +4,8 3,71 -21,5

Die Renditen zogen an. Händler verwiesen auf die Erwartung weiter steigender Zinsen, unter anderem aufgrund der nach wie vor guten Beschäftigungslage in den USA und der BIP-Preiskomponente.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1016 -0,1% 1,1026 1,1044 +2,9% EUR/JPY 148,60 +0,7% 147,63 147,63 +5,9% EUR/GBP 0,8825 +0,0% 0,8823 0,8857 -0,3% GBP/USD 1,2483 -0,1% 1,2495 1,2468 +3,2% USD/JPY 134,90 +0,7% 133,90 133,69 +2,9% USD/KRW 1.339,30 +0,0% 1.339,20 1.340,72 +6,1% USD/CNY 6,9136 -0,1% 6,9238 6,9189 +0,2% USD/CNH 6,9244 -0,1% 6,9303 6,9279 -0,1% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,6615 -0,2% 0,6628 0,6620 -2,9% NZD/USD 0,6141 -0,1% 0,6148 0,6144 -3,3% Bitcoin BTC/USD 29.497,95 -0,5% 29.656,03 28.811,84 +77,7%

Der Dollar zeigte sich nach dem schwächer als erwartet ausgefallen BIP und der anhaltend hohen Inflation stabil - der Dollar-Index notierte gut behauptet. Die Daten sprächen für weitere Zinsmaßnahmen der Fed zur Bekämpfung der Inflation, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,16 74,76 +0,5% +0,40 -6,3% Brent/ICE 78,90 78,37 +0,7% +0,53 -7,0%

Die Ölpreise zeigten sich nach dem kräftigen Preisrückgang des Vortages etwas fester. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 0,8 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung auf die Verluste. Konjunktur- und Nachfragesorgen dürften den Ölpreis jedoch bremsen, hieß es von Marktteilnehmern.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.988,37 1.987,58 +0,0% +0,79 +9,0% Silber (Spot) 25,00 24,98 +0,1% +0,03 +4,3% Platin (Spot) 1.084,35 1.082,00 +0,2% +2,35 +1,5% Kupfer-Future 3,89 3,86 +0,7% +0,03 +2,1%

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BANK OF JAPAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat eine Überprüfung ihrer eldpolitik angekündigt. Ihre Zinsziele ließ die japanische Notenbank aber unverändert, da die Inflation voraussichtlich bald unter 2 Prozent fallen werde. Bei der ersten geldpolitischen Sitzung des neuen Gouverneurs Kazuo Ueda beschloss die BoJ, die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei 0,5 Prozent zu belassen und den Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent zu halten. Ueda hatte Anfang April die Nachfolge von Haruhiko Kuroda als Notenbankgouverneur angetreten. Die Notenbank erklärte, sie werde sich bei der Überprüfung der Geldpolitik ein Jahr bis 18 Monate Zeit lassen. Die Überprüfung sei notwendig, weil "das Erreichen von Preisstabilität über einen langen Zeitraum von 25 Jahren eine Herausforderung war" und die BoJ viele Schritte unternommen habe, um das Problem anzugehen.

*Japan/Industrieproduktion Jan-März -1,8% gg Vq

*Japan/Industrieproduktion März +0,8% (PROG: +0,5%) gg Vm

*Japan/Einzelhandelsumsatz März +7,2% gg Vorjahr

*Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Apr +3,5% (PROG: +3,2%) gg Vj

*Japan/Verbraucherpreise Tokio Apr +3,5% gg Vj

AMGEN

hat im ersten Quartal trotz rückläufiger Umsätze mehr verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr erhöhte das Biotechnikunternehmen.

INTEL

Der Chiphersteller hat im ersten Quartal angesichts deutlich rückläufiger PC-Verkäufe einen Milliardenverlust verzeichnet. Allerdings signalisierte der US-Konzern, dass die Chipnachfrage die Talsohle erreicht haben könnte. Die Umsatzschätzung für das zweite Quartal liegt leicht über der Prognose von Analysten. Die Intel Corp wies für die Monate Januar bis März einen Nettoverlust von 2,76 Milliarden US-Dollar aus. Im Vorjahr hatte Intel noch 8,11 Milliarden verdient.

T-MOBILE US

hat im ersten Quartal trotz etwas niedrigeren Umsätzen deutlich mehr verdient und die Gewinnerwartungen übertroffen. Der Nettogewinn lag bei 1,94 Milliarden US-Dollar bzw. 1,58 Dollar je Aktie, verglichen mit 713 Millionen Dollar oder 0,57 Dollar je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn von 1,27 Dollar je Anteilsschein gerechnet. Der Umsatz sank jedoch um 2,4 Prozent auf 19,63 Milliarden Dollar. Analysten hatten hier 19,83 Milliarden Dollar prognostiziert.

