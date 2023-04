The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.04.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2023



ISIN Name

XS2010038904 SAZKA AS 19/24

DE000HLB2TG8 LB.HESS.THR.CARRARA05A/20

XS2166345608 LDKRBK.BAD MTN 20/23FLR

USU2339CDG07 MERC.B.F.NA. 18/23REGS

USU2339CDH89 MERC.B.F.NA. 18/23FLR

DE000HLB4E63 LB.HESS.THR.CARRARA05F/17

US345397XZ10 FORD MOTOR CRED. 2023

DE000NLB2UX3 NORDLB GELDM.FRN 13/18

AT0000A1EEH7 ERSTE GP BNK15-23 FLR1419