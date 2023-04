TAKKT ist verhalten in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 2%, das EPS um rund 12%. Der verhaltene Start war jedoch bereits im Vorfeld angekündigt worden und entsprach damit den Erwartungen von AlsterResearch und des Marktes. Erfreulich sei, dass das Management die Jahresprognose bestätigt habe, was darauf hindeute, dass die Dynamik zunehmen dürfte, nicht zuletzt weil der Basiseffekt in H2 23 auslaufen sollte. Auch der Free Cashflow von TAKKT sollte deutlich steigen, was die Experten von AlsterResearch als Zeichen dafür werten würden, dass das cash-generierende Geschäftsmodell von TAKKT in guten wie in schlechten Zeiten funktioniere. Die Analysten bekräftigen ihr BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 17,00 und somit einem soliden Kurspotenzial von 16%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG