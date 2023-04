Was hinterlassen wir als Gesellschaft in einer zunehmend digitalisierten Welt? Was graben Menschen tausende Jahre später aus, und was lernen sie dadurch von unserer Kultur, wenn Menschen in solch ferner Zukunft dies überhaupt noch tun (können)?Rübli, stand da. Brot, Erdbeeren, Joghurt (2 Mocca, 2 Vanille). Haushaltspapier, Couverts, Shampoo, in der Spalte daneben. Ich hatte den Zettel auf einem meiner "Cleanup-walks" aufgehoben, einem meiner Spaziergänge im Wald, bei denen ich aufhebe und entsorge, was nicht in den Wald gehört. Cleanup-walk heisse das, wurde ich von einer Bekannten kürzlich aufgeklärt, die mir im Wald mit meiner Tüte...

