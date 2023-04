Die Erste Group hat im 1. Quartal 2023 das Nettoergebnis auf 593,6 Mio. Euro gesteigert, was einem Plus von 32,3 Prozent entspricht. (1. Quartal 2022: 448,8 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis liegt bei 1,26 Mrd. Euro, der Anstieg um fast 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr spiegelt laut Bank den gesteigerten Zinsüberschuss von 1,77 Mrd. Euro (plus 27,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr) wider. Dieser ist zum einen auf die allgemein günstige Zinsentwicklung und ein starkes Kundenkreditvolumen zurückzuführen. Zuwächse im Zahlungsverkehr und im Wertpapiergeschäft führten zu einem 4,4%-igen Anstieg des Provisionsüberschusses gegenüber dem Vorjahr auf 643 Mio. Euro. Das Handelsergebnis verbesserte sich auf 117 Mio. Euro, nach einem Verlust von ...

