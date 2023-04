Pressemitteilung der LR Global Holding GmbH:

LR Gruppe zeigt sich im Geschäftsjahr 2022 robust und nimmt internationale Expansion ins Visier

- Umsatz von 269,4 Mio. EUR spiegelt positiven Umsatztrend in H2/2022 wider- Normalisiertes EBITDA in 2022 bei 36,3 Mio. EUR- Internationale Expansion und erfolgreiche Produktneueinführungen ZEITGARD PRO und LR LIFETAKT Body Mission sorgen für positive Geschäftsaussichten- Umsatz auf Vorjahresniveau sowie leicht rückläufiges bis stabiles EBITDA in 2023 erwartet

Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, veröffentlicht heute ihre finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. Demnach konnte die LR Gruppe einen Umsatz (Warenerlöse) von 269,4 Mio. ...

