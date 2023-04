DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Jahresinflation in NRW sinkt im April auf 6,8 Prozent

Die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist im April leicht gesunken. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, betrug die Jahresteuerung 6,8 Prozent, nachdem im März eine Rate von 6,9 Prozent verzeichnet worden war. Im Monatvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent, nach einer Steigerung um 0,6 Prozent im März. Besonders stark stiegen im Jahresvergleich die Preise für Lebensmittel, die sich insgesamt um 17,6 Prozent erhöhten.

Deutsche Importpreise sinken im März stärker als erwartet

Die Importpreise in Deutschland sind im März stärker gesunken als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang von 0,9 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang von 3,8 Prozent registriert. Die befragen Ökonomen hatten nur ein Minus von 3,6 Prozent erwartet. Es ist der erste Preisrückgang gegenüber dem Vorjahresmonat seit Januar 2021.

Erwerbstätigkeit steigt im März um 0,1 Prozent

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im März weiter gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,6 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen von Destatis stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 57.000 Personen oder 0,1 Prozent. Im Februar war die Zahl um 58.000 Personen gestiegen.

Frankreichs HVPI-Inflation steigt im April wider Erwarten

Die französische Inflation ist im April wider Erwarten gestiegen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung kletterte auf 6,9 von 6,7 Prozent im März, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang der Jahresrate auf 6,5 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent. Die Prognose hatte auf 0,4 Prozent gelautet.

Frankreichs Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,2 Prozent

Die französische Wirtschaft ist im ersten Quartal trotz der hohen Inflation leicht gewachsen und hat damit Befürchtungen einer Rezession in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone entkräftet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Januar bis März um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem es im vierten Quartal 2022 stagniert hatte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten erwartet, dass die Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,2 Prozent wachsen würde.

Österreichs Wirtschaft kühlt sich im ersten Quartal ab

Die österreichische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2023 deutlich an Dynamik verloren. Neben Rückgängen in konsumnahen und wirtschaftlichen Dienstleistungsbereichen stagnierte die Entwicklung in der Industrie. Auf der Nachfrageseite belastete der Außenhandel die Konjunktur. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Jahresvergleich lag das BIP im ersten Quartal um 1,8 Prozent höher.

Bank of Japan will Geldpolitik überprüfen - Leitzins konstant

Die Bank of Japan (BoJ) hat eine Überprüfung ihrer Geldpolitik angekündigt. Ihre Zinsziele ließ die japanische Notenbank aber unverändert, da die Inflation voraussichtlich bald unter 2 Prozent fallen werde. Bei der ersten geldpolitischen Sitzung des neuen Gouverneurs Kazuo Ueda beschloss die BoJ, die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei 0,5 Prozent zu belassen und den Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent zu halten. Ueda hatte Anfang April die Nachfolge von Haruhiko Kuroda als Notenbankgouverneur angetreten.

Ungarische Präsidentin entlässt obersten Armeechef ohne Erklärung

Ungarns oberster Armeechef ist ohne Erklärung entlassen worden. "Mit Wirkung zum 27. April habe ich Romulusz Ruszin-Szendi von seinem Amt abberufen", heißt es in einem Erlass der ungarischen Präsidentin Katalin Novak, der in einem Amtsblatt veröffentlicht wurde. Weitere Details wurden nicht genannt. Ruszin-Szendi werde dem Land in einem "anderen Bereich" dienen, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums.

USA verhängen Sanktionen gegen FSB wegen Vorwurfs der Geiselnahme

Wegen des Vorwurfs der "Geiselnahme" von US-Bürgern haben die USA neue Sanktionen gegen den russischen Inlandsgeheimdienst FSB und den Geheimdienst der Iranischen Revolutionsgarden verhängt. Die beiden Geheimdienste seien verantwortlich für die "Geiselnahme oder unrechtmäßige Inhaftierung von US-Bürgern im Ausland", erklärte das US-Finanzministerium.

US-Medien: Ex-US-Vizepräsident Pence sagte zu Kapitol-Erstürmung aus

Im Zuge der Ermittlungen zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 in Washington hat nun erstmals der frühere US-Vizepräsident Mike Pence ausgesagt - was dessen ehemaliger Vorgesetzter Donald Trump unbedingt verhindern wollte. US-Medien berichteten, der 63-Jährige habe sich mehrere Stunden lang vor einer Grand Jury geäußert. Trump, der 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen will, absolvierte derweil einen Auftritt vor Anhängern in New Hampshire.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum März -1,3% gg Vm; -4,2% gg Vj

Schweden März Einzelhandelsumsatz -1,6% gg Vormonat

Schweden März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,5% gg Vormonat

Schweden März Einzelhandelsumsatz -11,6% gg Vorjahr

Schweden März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE -9,0% gg Vorjahr

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Apr +3,5% (PROG: +3,2%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Apr +3,5% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Apr +0,5% gg Vm

Japan/Industrieproduktion März +0,8% (PROG: +0,5%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Jan-März -1,8% gg Vq

Japan/Einzelhandelsumsatz März +7,2% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte März +3,2% gg Vj

