Welche Aktie? Jetzt auf die Rennpferde des wirtschaftlichen Winters setzen

Anzeige / Werbung

Setzen Sie jetzt auf die richtigen Aktien. Ein potenziell neues "Rennpferd" könnte bald "davon galoppieren"…

Es gibt aktuell sehr viele gute und überzeugende Gründe, warum man gerade jetzt in ausgewählte Aktien investieren sollte, die weit mehr Wachstumspotenzial als die durchschnittlichen und bekannten Unternehmen haben, die ihre größte Wachstumsphase oft lange hinter sich gelassen haben und zumeist im Sog des Gesamtmarkts reagieren. Gerade im aktuellen Marktumfeld, in dem Angst um sich greift, fällt es vielen AnlegerInnen schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Das liegt wohl auch daran, dass man im Stadium der Angst und Unsicherheit entscheidungstechnisch gelähmt ist und dazu tendiert, die falschen oder gar überhaupt keine Entscheidungen zu treffen (oft noch schlimmer, versäumt man großartige Chancen). Beide Varianten führen definitiv nicht zum gewünschten Erfolg, zum Outcome, in jeder Marktlage profitieren zu können und Geld zu verdienen. Wir möchten Ihnen heute eine in unseren Augen sehr besondere und wahrscheinlich in dieser Form einzigartige Investmentchance ans Herz legen…

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Paying Client American Future Fuel) -

Wenn Sie zurückschauen, dann werden Sie realisieren, dass überproportional hohe Gewinne in der jeder Marktphase möglich waren. Genau jene AnlegerInnen, die in schwierigen Marktphasen Mut bewiesen und die richtigen Entscheidungen getroffen haben, konnten an der Börse ganz besonders große Erfolge feiern. Verabschieden wir uns doch einen Moment von Ängsten und Unsicherheiten und schauen auf Branchen, die auch in den letzten Jahren und Monaten schon von immer wieder unsicheren Märkten profitieren konnten, bzw. sich losgekoppelt von den großen Indizes entwickelt haben, Titel, die absolut herausstachen und die für mutige AnlegerInnen teils Freudentänze auslösen konnten, während der Großteil der AnlegerInnen nur "vom schlechten Markt" sprachen und vor lauter Finsternis die hell leuchtenden Sterne übersehen haben.

Aus 5.000 € weit über 300.000 € seit 2021! - Was unmöglich erscheint, war und ist bereits Realität - auch in diesem Marktumfeld: mit der richtigen Auswahl!

Eine Branche, die definitiv ganz große Gewinner hervorgebracht hat, ist die Energiebranche und jene der Explorationsfirmen, die auf der Suche nach neuen Reserven und Lagerstätten sind. Große Gewinner wie beispielsweise die Aktien von Brunswick Exploration. Lithium Ionic, LI-FT Power oder von Patriot Battery Metals stechen ganz besonders hervor. Hätten Sie im Jahr 2021 in die Aktie von Patriot Battery Metals Geld gesteckt und einen Einstiegskurs von 0,195$ (CDN) erwischt, sagen wir, Sie hätten 5.000 € Wagniskapital in die Hand genommen, dann säßen Sie heute auf einem Vermögen von 311.538 €, nur mit diesem einen Investment! Das ist kein Scherz oder Unsinn, prüfen Sie selbst, das ist die Wahrheit. Der kanadische Explorer Patriot Battery Metals hat eine Lithiumentdeckung gemacht und baut bis dato noch kein Lithium ab, aber die Hoffnung auf eine neue Lithiummine in Kanada ist groß. Dementsprechend zählen inzwischen große und namhafte Institutionen zu den Aktionären von Patriot Battery Metals, ein Rohstoffexplorer, der heute im Venture-Segment der kanadischen Börse TSX mit über 1 Mrd. Dollar (CDN) bewertet ist (gestriger Schlusskurs in Toronto bei 12,10 C$) und sicherlich auf der letzen Branchenversammlung PDAC in Toronto, die größte Rohstoffkonferenz der Welt, groß gefeiert wurde.

Ein potenziell wirklich großer Gewinner von morgen: die Aktie von American Future Fuel*!

American Future Fuel*

WKN: A3DQFB

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

Hand aufs Herz: Wäre es nicht schön, einen ähnlich großen Gewinner von morgen zu kennen? Natürlich wäre es das, und wenn Sie jetzt einen solchen Gewinner im Depot haben, der Ihnen bis beispielsweise Ende 2024 eine ähnliche Performance generiert, kann dieser all Ihre "Schnarchnasen" und "Looser" im Aktiendepot wettmachen, Sie würden unter dem Strich selbst dann, wenn sie bei zehn anderen Aktien Totalverlust erleiden würden und in exakt jeden Titel den gleichen Betrag investiert hätten, immer noch mit einem unglaublich großen Gewinn wahrscheinlich sehr große Freude haben und hoffentlich noch mehr Kapital aus Ihrem Geld machen, indem Sie weitere große Gewinner herauskristallisieren. Verabschieden Sie sich von dem Mythos, dass das nicht möglich sei oder alle Rohstoffaktien Abzocke sind, das ist Unsinn. Schauen Sie, wir waren bei zahlreichen Tenbaggern der Rohstoffbranche live dabei, wir haben sie alle gesehen, Verlierer, aber auch wirklich viele richtig große Gewinner, deren Aktien mehrere tausend Prozent für AnlegerInnen gebracht haben, die dann Mut bewiesen haben, wenn der Großteil der Investoren (noch) nichts erkennen konnten. Eine solche Chance sehen wir auch jetzt wieder bei der Aktie von American Future Fuel* (WKN: A3DQFB).

"In Zeiten, in denen die USA auf den weiteren Aufbau strategischer Uranreseven setzen, könnte es eine sehr gute Idee sein, auf die Uranminen von morgen zu setzen."

Ein potenziell wirklich sehr großer Gewinner von morgen könnte in der Tat die Aktie eines kanadischen Uranexplorers sein, die Aktie eines Unternehmens, dem es gelungen ist, sich ein Projekt in den USA zu sichern, das zu den derzeit rar gesäten Explorationsprojekten zählen dürfte, das tatsächlich schon zeitnah in Produktion gehen könnten. In das sog. Ceboletta-Projekt in New Mexico in den USA wurden bereits zig Millionen Dollar in Explorationsarbeiten und Infrastruktur investiert. Doch es kommt noch besser:

Das Projekt liegt im sog. Grants Mineral Belt, einem Gürtel, der die bislang höchsten Urankonzentration in Sandstein WELTWEIT hervorbrachte.

Der Grants Mineral Belt hat ~350 Mio. lbs Uran (U3O8) produziert, was tatsächlich rund 37% des gesamten in den USA produzierten Urans entspricht. Während sich im letzten Jahrzehnt nicht viele Rohstoffunternehmen für Uranprojekte interessierten und die Entwicklung neuer Projekte stark hinterherhinkt, ist einem kanadischen Unternehmen im 2022er Jahr vielleicht sogar der potenzielle Jackpot gelungen: mit der Sicherung des Ceboletta-Projekts in den USA in eben dem benannten Gürtel, ein Projekt, für das andere schon viel Arbeit gemacht haben, viele Millionen investiert und tatsächlich bereits ein Uranvorkommen nachgewiesen haben, was allerdings zu lange her ist, als dass diese Schätzung noch NI-43-101 konform ist, heißt, man darf die einst geschätzten 19 Mio. lbs U3O8 nicht als Ressourcen benennen.

Schön und gut meinen wir, denn wir gehen fest davon aus, dass man jetzt, wo akkreditierte Investoren Millionen in das Unternehmen American Future Fuel* (WKN: A3DQFB) gesteckt haben, mit neuen und modernen Explorationsmethoden den Fund neu belegen und das in unseren Augen sehr vielversprechende Projekt vorantreiben kann. Ziel von American Future Fuel* (WKN: A3DQFB) ist, einer der führenden neuen Uranproduzenten in Nordamerika zu werden, ein großes Vorhaben, das unseres Erachtens durchaus gelingen könnte, handelt es sich beim Ceboletta-Projekt doch in der Tat um ein bereits weit fortgeschrittenes Explorationsprojekt.

Der Hebel bei der Aktie erscheint bei einer aktuellen Bewertung des Unternehmens bei rund 17 Mio. Euro wirklich außerordentlich groß, insbesondere dann, wenn sich für das benannte Vorhaben, das Ceboletta-Projekt zur Uranmine zu entwickeln, auch nur ansatzweise Erfolg abzeichnet. Was nämlich passiert, und wo eine Bewertung hingehen kann, wenn ein potenzielles Weltklasseprojekt von den wichtigen Branchenplayern der Rohstoffbranche und Investmentbanken als wirklich vielversprechend gesehen wird, das sehen Sie gerade bei Aktien wie der von Patriot Battery Metals.

Während die Aktien von Lithiumexplorern teils bereits "atemberaubende" Rallyes hinter sich haben, sehen wir derzeit in einigen Urantiteln ähnlich großes Potenzial.

Dass jene Unternehmen, die jetzt neue Lagerstätten hervorbringen, herausragende Gewinnaussichten haben, steht wohl nicht nur für uns außer Frage. Die Nachfrage nach Uran ist in den letzten Jahren gestiegen und wird voraussichtlich weiter ansteigen, da immer mehr Länder auf Kernenergie setzen, um ihre Energiebedürfnisse zu decken, wird Uran inzwischen als eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen gesehen, da man bei der Kernenergieproduktion keine Treibhausgase ausstößt.

Besonders zuversichtlich bei den Uranpreisen ist etwa die für ihre Rohstoffexpertise bekannte Macquarie Bank. "Beste Chancen haben wohl jene Urangesellschaften, die in hochwertigen Uran-Gerichtsbarkeiten zuhause sind und kurzfristig produzieren können", so lesen wir in einem Bericht der Schweizer Resource Capital. Laut der World Nuclear Association wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Uran bis 2040 um etwa 50% steigen wird. TerraPower, das von Bill Gates gegründete Unternehmen für Nuklearinnovationen, gab übrigens in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine Kapitalerhöhung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar bekannt, mit angeführt von Gates selbst.

Fakt ist: Es gibt aktuell nur wenige Unternehmen, die Uran abbauen und produzieren, womit klar sein dürfte, dass neue aufstrebende Produzenten im Fokus stehen werden. American Future Fuel* (WKN: A3DQFB) könnte ein solcher werden, während AnlegerInnen zum aktuellen Zeitpunkt noch im Frühstadium und bei einer vergleichsweise wirklich sehr niedrigen Bewertung investieren können (rund 20 % der Bewertung ist durch Cash im Unternehmen abgedeckt). Fortgeschrittene Explorer kosten weit mehr, so ist die ebenfalls in Kanada beheimate Uranium Energy (früher auch im Venture-Segment, heute NYSE American) mit rund 1 Mrd. USD bewertet. Dank vorheriger Arbeiten, die schon vor langer Zeit, als Uran bei Investoren nicht mehr im Fokus stand, getätigt wurden, ist das Ceboletta-Projekt weiter fortgeschritten, als der Markt es bis dato sehen dürfte. Gibt es von American Future Fuel neue Ergebnisse vom Projekt, könnte sich die Sichtweise sehr schnell ändern. Die Aktie von American Future Fuel* (WKN: A3DQFB) notiert im übrigen nahe des Allzeittiefs, auch deshalb gerade jetzt ein wohl sehr interessantes Einstiegsniveau, meinen Sie nicht auch? Allein bis zum Hoch im Juli letzten Jahres gäbe es einen Verdreifacher.

Unsere ehrliche Meinung: Riskant, aber potenziell sehr gewinnträchtig, Kategorie Wagnisposition. Wenn die Rechnung aufgeht, dann ist sehr viel drin…

Informieren Sie sich selbst über American Future Fuel*:

Webseite: https://americanfuturefuel.com/

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von American Future Fuel.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens American Future Fuel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in American Future Fuel und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in American Future Fuel einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit American Future Fuel und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von American Future Fuel im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des hier besprochenen Unternehmens.

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA02632Q1046