Mittlerweile zum sechsten Mal hat Tesla-Chef Elon Musk in diesem Jahr die Preise gesenkt. Was sich bei der Marge bemerkbar macht, die mit unter 20 Prozent wesentlich schwächer ausfiel als erwartet. Die Reaktion der Anleger war deutlich: Enttäuschung. Und die macht sich im Kurs bemerkbar. Welche Strategie verfolgt Musk mit seiner Preispolitik, welche Vor- und Nachteile hat sie und wie schätzen Experten und Zukunftsforscher Teslas Vorgehen ein?Die Antworten lesen Sie in der neuen Ausgabe von DER AKTIONÄR. ...

