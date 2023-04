Mercedes-Benz hat in den ersten drei Monaten des Jahres von der Nachfrage nach teuren Autos profitiert und mehr Gewinn gemacht. Nach dem guten Start ins neue Jahr wird der Autobauer in seinen Hauptsparten etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Mercedes-Benz hatte bereits vergangene Woche vorläufige Zahlen vorgelegt und damit die Erwartungen von Analysten am Markt übertroffen.Konkret legte das Konzernergebnis ...

