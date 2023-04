Berlin (ots) -Allianz Kundler unterstützt größtes Oldtimer-Event DeutschlandsAm 7. und 8. Mai wird der Berliner Kurfürstendamm wieder zum Schauplatz chromblitzender Vertreter der Automobilgeschichte. Die Classic Days Berlin 2023 bieten Besuchern aus aller Welt ein unvergessliches Wochenende voller Oldtimer und faszinierender Geschichten. Team Kundler tritt erneut als Hauptsponsor auf und setzt damit ein Zeichen für ihre Verbundenheit mit der Welt des klassischen Automobils.Nachhaltige MobilitätDie Classic Days Berlin 2023 sind nicht nur die größte Oldtimerveranstaltung Deutschlands, sondern auch die einzige innerstädtische und umweltfreundlichste Oldtimerveranstaltung Europas. Nachhaltig gepflegte Fahrzeuge und modernste Elektrofahrzeuge sind ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung, die sich gleichermaßen für den Erhalt klassischer Automobile und den Schutz der Umwelt einsetzt. Mit dieser einzigartigen Kombination aus Tradition und Innovation setzt die Veranstaltung ein Zeichen für nachhaltige Mobilität.Ein Spektakel für die ganze FamilieDie Classic Days Berlin 2023 bieten für jeden etwas. Ob Liebhaber oder Kenner, die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen, mit Experten zu fachsimpeln und sein Wissen über klassische Automobile zu erweitern. "Oldtimer sind nicht einfach nur Autos, sondern wahre Kunstwerke auf Rädern", freut sich David Patrick Kundler, Gründer und Inhaber der Allianz Generalvertretung Kundler und selbst begeisterter Oldtimer-Fan, auf die Verbindung von Tradition und Moderne.Der Kurfürstendamm wird zum Nostalgie-ParadiesAb Freitag, 5.05.2023 von 4.00 Uhr bis Montag, 8.05.2023 um 5.00 Uhr ist der Kurfürstendamm zwischen Olivaer Platz und Joachimsthaler Straße gesperrt und bietet den Besuchern zwei nostalgische Kilometer zum Flanieren. Wuchtige Straßenkreuzer mit blubberndem V8-Motor und knatternde Isettas aus Italien präsentieren sich von ihrer schönsten Seite. Auch echter Vintage-Glamour wird geboten, wie zum Beispiel mit einem Ford Thunderbird von Marilyn Monroe oder einem Ford Galaxy, mit dem einst Mick Jagger durch London kreuzte.Über die Allianz Versicherung David Patrick KundlerDie Allianz Versicherung David Patrick Kundler ist seit 2004 ein verlässlicher Partner für Privatpersonen und Unternehmen, wenn es um Absicherung in allen Lebenslagen geht. Mit einem breiten Portfolio an bewährten Vorsorgelösungen und erstklassigem Kundenservice ist die Allianz Kundler seit Jahren die führende Allianz Generalvertretung.Die enge Verbundenheit des Unternehmens mit der Hauptstadt zeigt sich auch in der Unterstützung von Veranstaltungen wie den Classic Days Berlin 2023. Als Hauptsponsor unterstützt die Allianz Kundler die Veranstaltung tatkräftig und unterstreicht damit einmal mehr ihre Verbundenheit mit Berlin und der Welt der klassischen Automobile.Digitale Präsenzen:kundler.comkundler.com/Instagramkundler.com/Facebookkundler.com/Xingkundler.com/LinkedInPressekontakt:Max GrömerTel: +49 (0) 160 595 86 93Mail: groemer.max@allianz.deOriginal-Content von: Allianz Generalvertretung David Patrick Kundler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168923/5496684