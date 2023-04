Berlin (ots) -In den Geschichtsbüchern wird immer von berühmten Menschen berichtet. Aber wer spricht über berühmte Tiere? Bei Egmont BÄNG! gibt es die Nacherzählungen der Heldentaten von Idefix und seinen Freunden aus der beliebten TV-Serie jetzt auch für alle Erstleser:innen.Zwei Jahre bevor Idefix auf Asterix und Obelix trifft, erlebt der kleine Hund eine Menge Abenteuer in Lutetia, gemeinsam mit seinen vierbeinigen und geflügelten Freunden, den Unbeugsamen. Die spannenden Geschichten aus der Kinderserie auf Super RTL gibt es jetzt auch zum Nachlesen: liebevoll erzählt, in großer Fibelschrift und mit kurzen Sätzen - zum eigenständigen Lesen und mit vielen Bildern aus der Serie perfekt für Leseanfänger:innen und Fans von Asterix geeignet.Idefix und die Unbeugsamen müssen sich in Lutetia gegen Monalisa, die Katze des römischen Generals Labienus, behaupten. Neuerdings stimmt etwas in der Stadt nicht, denn alle Gallier haben verschlafen. Wo ist nur Sinfonix, der Hahn, dessen donnerndes Kikiriki sie normalerweise aus dem Schlaf reißt? Wurde er vielleicht von den Römern entführt? Die Vierbeiner müssen der Sache rasch auf den Grund gehen, bevor ihr Freund als Brathähnchen endet!Ab dem 05. Mai ist "Idefix und die Unbeugsamen - Der Wecker von Lutetia" (Egmont BÄNG! Books, 96 Seiten, EUR 12.00, ISBN 978-3-7704-0731-6) als Hardcover im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich. Weiteren spannenden Lesestoff gibt es im zweiten Band "Lawines Bällchen" ab August 2023 (978-3-7704-0732-3).Noch mehr Lesefutter aus Gallien gibt es am 26. Oktober mit dem 40. Asterix-Abenteuer "Die weiße Iris". Reservieren Sie schon heute ihr Rezensionsexemplar.Für weitere Informationen und Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Ronja KapkeProduct ManagerEgmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon: +49 (0) 170 2315314E-Mail: r.kapke@egmont.deOriginal-Content von: EGMONT Verlagsgesellschaften, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68669/5496683