Suzano, der weltweit größte Hersteller von Hartholzzellstoff, gibt seinen Jahresabschluss für das erste Quartal 2023 (1Q23) bekannt.

Nettoeinnahmen von 11,3 Mrd. BRL, eine Steigerung von 16 gegenüber 1Q22

Bereinigtes EBITDA von 6,2 Milliarden BRL, eine Steigerung von 20 gegenüber 1Q22

Operative Cash-Generierung von 4,7 Mrd. BRL, eine Steigerung von 21 gegenüber 1Q22

Der Zellstoffabsatz belief sich auf 2,5 Millionen Tonnen, eine Steigerung von 3 gegenüber 1Q22

Der Papierabsatz belief sich auf 280.000 Tonnen, ein Rückgang von 10 gegenüber 1Q22

Die Cash-Produktionskosten (ohne Ausfallzeiten) stiegen im Quartal um 8 auf 937 BRL pro Tonne

Nettoerträge von 5,2 Mrd. BRL

Zu Beginn des Zeitraums 2023 sind die Zellstoffpreise deutlich gesunken, was die Erwartung einer neuen Marktversorgung widerspiegelt. In diesem herausfordernden Kontext konnte Suzano solide Ergebnisse liefern und die Fähigkeit des Unternehmens unter Beweis stellen, in einem härteren Marktszenario zu navigieren.

Die Quartalsergebnisse trugen zu einer flachen Nettoverschuldung bei, selbst während des bisher größten Investitionszyklus des Unternehmens. Zwischen Januar und März investierte Suzano 3,7 Milliarden Brasilianische Real, von denen 1,9 Milliarden in den Bau einer Zellstofffabrik in der Stadt Ribas do Rio Pardo im Bundesstaat Mato Grosso do Sul flossen. Zwischen 2019 und 2022 erreichten die Gesamtinvestitionen in neue Projekte, Wartung, Modernisierung und Anderes 32,7 Milliarden Real.

Gleichzeitig sank die Nettoverschuldung von Suzano im Verhältnis zum bereinigten EBITDA in US-Dollar von 2,0x Ende 2022 auf 1,9x Ende 1Q23. Die Nettoverschuldung belief sich Ende März auf 10,9 Milliarden US-Dollar.

Walter Schalka, CEO von Suzano, sagte:

"Im Laufe des Jahres 2022 nutzte Suzano eine starke Cash-Generierung als Ergebnis eines Umfelds mit viel Zellstoff, um seine strategische Agenda voranzutreiben und sich gleichzeitig auf einen Preiskorrekturzyklus vorzubereiten wie wir ihn Anfang dieses Jahres erlebt haben. Aufgrund unserer finanziellen Disziplin und strukturellen Wettbewerbsfähigkeit bleiben wir gut aufgestellt, um unsere geplanten Investitionen fortzusetzen, welche die größten in unserer Geschichte sein werden."

Suzano hat auch seinen Nachhaltigkeitsbericht 2022 veröffentlicht und sein Nachhaltigkeitszentrum ins Leben gerufen, eine Zentrale für Ressourcen, die ausschließlich den Nachhaltigkeitsaspekten des Unternehmens gewidmet ist.

