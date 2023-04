DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Covestro-Ausblick gefällt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte starten wenig verändert in den Freitag. Akzente setzt weiter die Berichtssaison, nachdem die großen US-Technologiewerte mehrheitlich mit den Quartalszahlen überzeugt haben. "Sie liefern Überraschungen und übertreffen die Erwartungen", sagt Rob Haworth, Senior Investmentstratege bei U.S. Bank Asset Management, zu den US-Technologiekonzernen. "Während die ausgewiesenen Gewinne die Erwartungen im Durchschnitt um 8 Prozent übertroffen haben, könnten die positiven Überraschungen im weiteren Verlauf des Jahres möglicherweise nicht von Dauer sein", warnt jedoch Liz Young, Leiterin der Anlagestrategie bei SoFi.

Auch in Europa liefert die Berichtssaison zum Wochenschluss einige Impulse. Zudem steht mit dem Feiertag 1. Mai ein langes Wochenende vor der Tür. Von daher ist nicht auszuschließen, dass Investoren nahe dem Jahreshoch im DAX erneut geneigt sind, ihr Risiko zu minimieren und zu verkaufen. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 15.811 Punkte, nach einem Jahreshoch bei 15.919 Punkten im frühen Geschäft setzten erste Gewinnmitnahmen ein. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 4.340 Zähler nach unten. Aus dem DAX schütten am Freitag BASF (3,40 EUR) und Continental (1,50 EUR) ihre Dividende aus.

Deutsche Inflationsrate weiter über 7 Prozent erwartet

"Die Zahl des heutigen Börsentages ist die vorläufige deutsche Inflationsrate für den April", so der Vermögensverwalter QC Partners. Anleger rechneten zwar mit einem leichten Rückgang der Monats- und der Jahresrate. Allerdings werde die Inflationsrate wohl einmal mehr zeigen, wie langsam und zäh sich der Rückgang gestalte. Jede negative Überraschung erhöhte den Druck auf die EZB zusätzlich. Die Daten werden am Nachmittag veröffentlicht. Erwartet wird ein Anstieg der Verbraucherpreise im April von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aus Nordrhein-Westfalen kommen derweil ermutigende Signale. Denn die Verbraucherpreise aus dem einwohnerstärksten Bundesland blieben auf Jahressicht unter der Bundesprognose.

Positiv wird an der Börse der Ausblick von Covestro gewertet, die Aktie steigt 4,8 Prozent. Der Kunststoffkonzern erwartet das EBITDA zwischen 1,1 und 1,6 Milliarden Euro, der Mittelwert liegt damit rund 7 Prozent oberhalb der Markterwartung. Die Analysten von Jefferies verweisen zudem auf den Ausblick auf das laufende Quartal, hier erwarte das Unternehmen ein EBITDA von 330 bis 430 Millionen Euro, der Konsens liege mit 325 Millionen unterhalb der unteren Marke.

Die Erstquartalszahlen von Eni (+0,5%) sind deutlich über den Erwartungen ausgefallen. Das bereinigte EBIT liegt mit 4,6 Milliarden Euro laut RBC klar über der Konsensschätzung von 3,5 Milliarden. Global Gas und LNG lieferten die Haupttreiber. Der Gewinn von 2,9 Milliarden Euro übertraf die Schätzung von 2,3 Milliarden ebenfalls deutlich. Auch der Cashflow fiel besser aus.

Mercedes-Benz geben 0,3 Prozent nach. Positiv nehmen Marktteilnehmer zur Kenntnis, dass der Automobilhersteller nach einem guten Start in das Jahr etwas optimistischer wird. So wird nun die Marge bei Cars am oberen Rand des Korridors von 12 bis 14 Prozent erwartet. Im Lieferwagen-Geschäft (Vans), wo die Schwaben im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen haben, wurde der Margenausblick erhöht. An der Börse wird sich derweil gefragt, ob sich dieser starke Jahresauftakt wiederholen lasse. Von daher könnte das Aufwärtspotenzial begrenzt sein, heißt es.

Deutsche Börse erholen sich von Abverkauf nach Simcorp-Kauf

Deutsche Börse erholen sich von dem Abverkauf vom Vortag nach der Übernahme von Simcorp und gewinnen 2,7 Prozent. Die Übernahme erscheine strategisch plausibel, aber durchaus auch ambitioniert bewertet, was wohl den Kursrückgang erkläre, so die DZ Bank. Ob diese Bewertung durch Synergien und Wachstum gerechtfertigt sei, könne sich erst mittelfristig erweisen.

Für die Aktie von Numis geht es an der Börse in London um 67 Prozent nach oben, beflügelt durch das Gebot der Deutschen Bank (+1,2%). Die Frankfurter wollen das britische Wertpapierhandels- und Beratungshaus für etwa 410 Millionen Pfund übernehmen oder 350 Pence pro Aktie. In strategischer Hinsicht sind die Analysten der RBC überrascht, da mit dem Schritt die Frage aufkomme, ob die Deutsche Bank ihr Aktiengeschäft wieder ausbauen werde.

Trotz guter Geschäftszahlen geben Fuchs Petrolub 2,2 Prozent nach. Der Ausblick wird derweil als konservativ eingestuft. Hier wird ein EBIT im Bereich von 390 Millionen Euro avisiert, die Erwartungen lägen aber teils darüber, heißt es.

"Die 2022er-Zahlen sind wie erwartet schwach ausgefallen", so ein Aktienhändler mit einem ersten Blick auf das Ergebnis von Prosiebensat1. Die Aktie bricht aber gleich um 14 Prozent ein. Im Handel wird auf die deutlich zusammengestrichene Dividende verwiesen. Für 2022 sollen es nur noch 5 Cent sein nach 80 ein Jahr zuvor, die Ausschüttungspolitik soll geändert werden. Zudem sorgt zunächst für Verunsicherung, dass sich das Unternehmen von seinem Finanzvorstand Ralf Peter Gierig trennt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.339,53 -0,4% -18,52 +14,4% Stoxx-50 4.029,73 -0,0% -0,23 +10,4% DAX 15.810,50 +0,1% 10,05 +13,6% MDAX 27.566,11 -0,2% -42,08 +9,8% TecDAX 3.250,04 -0,1% -2,01 +11,3% SDAX 13.712,16 +0,3% 35,92 +15,0% FTSE 7.813,19 -0,2% -18,39 +5,1% CAC 7.451,95 -0,4% -31,89 +15,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,39 -0,07 -0,18 US-Zehnjahresrendite 3,48 -0,04 -0,40 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:36 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0987 -0,4% 1,1015 1,1018 +2,6% EUR/JPY 149,09 +1,0% 149,09 147,64 +6,2% EUR/CHF 0,9845 -0,0% 0,9852 0,9870 -0,5% EUR/GBP 0,8811 -0,1% 0,8828 0,8826 -0,4% USD/JPY 135,67 +1,3% 135,35 134,00 +3,5% GBP/USD 1,2470 -0,2% 1,2477 1,2480 +3,1% USD/CNH (Offshore) 6,9360 +0,1% 6,9264 6,9376 +0,1% Bitcoin BTC/USD 29.480,70 -0,6% 29.442,26 29.048,02 +77,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,63 74,76 -0,2% -0,13 -7,0% Brent/ICE 78,47 78,37 +0,1% +0,10 -7,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.982,62 1.987,58 -0,2% -4,96 +8,7% Silber (Spot) 24,87 24,98 -0,4% -0,11 +3,8% Platin (Spot) 1.070,13 1.082,00 -1,1% -11,88 +0,2% Kupfer-Future 3,88 3,86 +0,5% +0,02 +1,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

