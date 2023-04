Mercedes-Benz hat ordentliche Quartalszahlen vorgelegt und sieht sich in seiner auf Luxusautos ausgerichteten Strategie bestätigt. Preiserhöhungen können der hohen Nachfrage nach den besonders teuren Autos praktisch nichts anhaben. Im Kerngeschäft mit Pkw rechnet der Auto-Konzern nun mit Gewinnen am oberen Ende der bisher erwarteten Ziele. Die Mercedes-Aktie legt am Freitag leicht zu. Der Autobauer Mercedes-Benz hat den Gewinn im ersten Quartal ...

