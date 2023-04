Bonn (ots) -



Am 1. Mai veranstalten die Gewerkschaften traditionsgemäß in vielen Städten Kundgebungen. phoenix berichtet an dem bundesweiten Feiertag von den größten Zusammenkünften. Den Auftakt macht ab 12.00 Uhr der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann bei der Hauptveranstaltung seiner Gewerkschaft in Berlin. Gegen 12.15 Uhr schaltet phoenix nach Koblenz zur Zentralveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Rheinland-Pfalz. Dort reden die rheinland-pfälzische DGB-Vorsitzende Susanne Wingertszahn, gegen 12.30 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz und um ca. 12.45 Uhr die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ab 13.30 Uhr schaltet phoenix zur DGB-Hauptkundgebung nach Köln, um die Rede der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi in Köln zu zeigen.



