Der Goldpreis zittert sich mehr oder weniger in Richtung der Fed-Sitzung in der kommenden Woche. Aller Voraussicht nach wird der die US-Notenbank die Zinsen ein weiteres Mal um 25 Basispunkte anheben. Entscheidend wird aber, was die Notenbanker zum weiteren Vorgehen sagen. Die UBS sieht derweil Gold weiter steigen.Die Schweizer Großbank sieht die Käufe der Zentralbanken als Haupttreiber für den Goldpreis. Bis zum Jahresende soll Gold auf 2.100 Dollar und dann bis Ende März 2024 auf 2.200 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...