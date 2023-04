Agrana hat heute beschlossen der 36. ordentlichen Hauptversammlung am 7. Juli 2023 eine höhere Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022|23 vorzuschlagen (Dividende für 2021|22: 0,75 Euro je Aktie). Das Unternehmen bekennt sich damit weiterhin zu einer berechenbaren, zuverlässigen und transparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. Die Ausschüttungen orientieren sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer soliden Bilanzstruktur. Weiters bezieht AGRANA aktuelle Ereignisse und die zukünftig zu erwartende Geschäftsentwicklung in ihre Dividendenpolitik mit ein, betont die Gesellschaft. Nach Finalisierung der ...

